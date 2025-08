Lo que parecía un simple trámite para viajar por turismo terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para una joven argentina. Tras iniciar el proceso para obtener la visa estadounidense con el objetivo de visitar Puerto Rico, se encontró con varias preguntas en la entrevista consular que, según ella, no eran habituales y la dejaron confundida.

En un video que compartió en Tiktok, Ahilen Esteve explicó que no planeaba visitar suelo estadounidense, sino que su destino era exclusivamente Puerto Rico.

“Quería ir por turismo a Puerto Rico, pero necesitaba la visa, así que la tuve que tramitar”, contó.

Además, aclaró que no estaba nerviosa durante la entrevista: “No estaba para nada nerviosa. O sea, que por esa razón no es que me la rechazaron”.

Durante la entrevista, le hicieron preguntas que no esperaba y que, según ella, no figuraban en el formulario. (Foto: @ahilu391 / TikTok

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado desde el inicio. “Me preguntaron si iba a ir sola a Orlando. Ahí ya empezamos mal porque yo en ningún momento dije que iba a ir a Orlando”, recordó.

En su formulario figuraba Miami como destino, por lo que no entendía de dónde había salido esa información. Aun así, decidió seguir la entrevista sin corregir al agente: “Respondí que sí, que iba a ir sola con una agencia”.

La situación se volvió más confusa cuando surgieron inconsistencias entre sus respuestas y los datos cargados por su gestora en el formulario. “Yo al formulario lo llené en enero hace mucho tiempo y después no hice la visa, ahí entonces tuve que volver a hacer el trámite... Yo no lo actualicé, directamente lo actualizó la gestora”, explicó.

Entre las consultas que más la sorprendieron estuvieron las relacionadas con su vida personal y profesional. “Me preguntó si vivía sola, le dije que sí. Me preguntó si había terminado la universidad, yo le dije que no”, contó.

Según la joven, su gestora había actualizado el formulario por ella, lo que habría generado contradicciones. (Foto: iStock) / BanarTABS

Cuando le pidieron que explicara por qué no había terminado de estudiar, respondió: “Porque conocí el mundo digital y me metí de lleno a trabajar en eso”. Luego, detalló que vendía productos digitales y que era monotributista.

Una de las preguntas más delicadas fue sobre sus ingresos. “Cuando le digo la categoría, me dice, ‘Ah, o sea, que vos facturas tanto. Yo le dije que sí”, recordó. Aclaró que facturaba tanto en Argentina como en el exterior: “Yo vendo por fuera de Argentina también. Facturo con una empresa de todo Estados Unidos, a mis clientes de otros lados, no acá en Argentina”.

Según su interpretación, eso generó sospechas y fue rechazada. “Me desaprobó”, dijo.

Aunque la joven no obtuvo la visa estadounidense, anunció que ahora planea viajar a otros países. (Foto referencial: Freepik)

Su testimonio generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que sus respuestas durante la entrevista presentaban inconsistencias, mientras que otros consideraron que, al ser soltera, no tener trabajo fijo ni estudios terminados, no calificaba para obtener la visa.

Tampoco faltaron quienes apuntaron su asesora,sugiriendo que recibió una mala orientación. Según comentaron, el rol de estas personas va mucho más allá de solo cargar un formulario, pues deben asegurarse de que toda la información esté actualizaba e informar sobre ello al solicitante.

A pesar de la negativa, Ahilen no se desanimó: “No es que me moría por ir a Estados Unidos, yo quería conocer Puerto Rico”, aseguró.

Finalmente, reveló que ya tiene un nuevo plan: “Voy a ir a Europa”.

Por qué le niegan la visa a una persona

Según CNN, uno de los motivos principales por los que se puede denegar una visa a una persona es la falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la categoría de visa solicitada. Dicho de otra forma: no demostrar lazos suficientes con el país de origen (como empleo estable, propiedades, o familia), o no tener fondos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje también puede ser una causa de denegación.

Otro factor son las inadmisibilidades que impiden la entrada de una persona a Estados Unidos, más allá de su propósito de viaje. Estas pueden estar relacionadas con antecedentes penales, problemas de salud o violaciones de inmigración previas.

Finalmente, la denegación de una visa también puede deberse a sospechas de intenciones fraudulentas o motivos de seguridad. Si un funcionario consular cree que el solicitante miente sobre el propósito de su viaje, busca trabajar sin autorización o representa un riesgo para la seguridad nacional, la visa será denegada. Además, las sanciones económicas o restricciones impuestas a ciertos países o individuos pueden influir en la decisión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!