Claudia Gabriel es una joven mexicana que acudió con confianza a su cita en la embajada de Estados Unidos para tramitar su visa. Llevaba todos sus documentos en regla: comprobantes de domicilio, recibos de impuestos y constancias laborales. Todo parecía estar en orden, pero una pregunta inesperada durante la entrevista lo arruinó todo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Claudia relató el paso a paso de su experiencia. “Me toca pasar en mi turno, pongo mis documentos, me pregunta cuánto tiempo llevo aquí, a qué me dedico, a qué voy a Estados Unidos, le respondo”, recordó.

El problema comenzó cuando el oficial consular vio que ella había llevado la visa de su pareja. Claudia explicó que lo hizo porque así se lo habían recomendado desde el principio del proceso. “Desde un principio, en la solicitud yo puse que mi pareja tenía visa y la llevé”, contó.

Claudia Gabriel compartió detalles de su experiencia para que otros solicitantes de visa estén preparados. (Foto: @claudiagabriel11.11 / TikTok) ×

Después de una serie de preguntas personales, el funcionario le pidió ver la visa. “¿Me la prestas?”, le dijo, cosa que ella aceptó sin problema; sin embargo, fue desde ese momento que la situación dio un giro inesperado.

El oficial revisó los datos en el sistema y le hizo una pregunta que la descolocó por completo: “¿Cómo se llaman los padres de tu novio?”.

Claudia no supo qué contestar. “Jamás me imaginé que me fueran a preguntar eso”, dijo en el video, reconociendo que en ese momento se quedó en blanco. “No me acordé de sus nombres”, explicó, aún sorprendida por lo que le habían preguntado.

Los problemas para la solicitante empezaron cuando mostró la visa de su esposo. (Foto referencial: Freepik) ×

Desde ese instante, el tono de la entrevista cambió. “¿Cómo es que es tu novio y no te sabes los nombres de sus papás?”, le reclamó el oficial. Claudia intentó justificarse. “Yo no convivo con ellos, ellos están en su mundo, yo en el mío”, dijo. Lamentablemente, la explicación no convenció al funcionario.

Cada vez más nerviosa, Claudia no supo cómo manejar la situación. “Me puse nerviosa, no supe qué decir”, reconoció. Entonces, el oficial tomó una decisión tajante: “Denegada”, le informó, dejando a la joven frustrada y sin visa.

A pesar de tener toda la documentación en regla, el trámite terminó enfocándose en su relación de pareja. “Llevaba todo y no me hizo ninguna pregunta ni me pidió ningún documento de ese tipo de cosas, se enfocó más en la visa de mi novio”, comentó.

A pesar de tener toda la documentación en regla, el trámite terminó enfocándose en su relación de pareja. (Foto referencial: Pixabay) ×

Para cerrar su testimonio, Claudia dio un consejo a quienes planeen solicitar la visa estadounidense: “Deben irse preparados para todo tipo de preguntas”.

¿Por qué se le niega la visa estadounidense a una persona?

Según el medio CNN, una de las razones más frecuentes por las cuales a una persona se le niega la visa americana es la falta de lazos sólidos con su país de origen.

Los oficiales consulares buscan evidencia de que el solicitante tiene intenciones de regresar a su país de origen después de su visita a Estados Unidos. Factores como propiedades, empleo estable, familia y otros compromisos en su país natal pueden fortalecer la solicitud.

Otro motivo común de rechazo es la falta de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía en Estados Unidos. Los solicitantes deben demostrar que tienen los recursos económicos necesarios para mantenerse durante su viaje sin necesidad de trabajar de manera ilegal. Además, es importante presentar un itinerario de viaje detallado para demostrar que se tiene un plan claro durante la estancia.

Finalmente, los antecedentes penales pueden ser un obstáculo significativo para obtener una visa estadounidense. Delitos graves, incluso si ocurrieron hace varios años, pueden resultar en la negación de la visa.

Es importante destacar que cada caso es evaluado de manera individual y que los requisitos pueden variar según el tipo de visa solicitada.