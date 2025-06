Una mujer estadounidense generó un intenso debate en redes sociales tras afirmar que fue reprendida por su vestimenta durante su visita al parque temático Epcot, en Disney World, Florida. Nicole Arena contó que se encontraba en el parque con su esposo cuando le indicaron que debía cubrirse, ya que llevaba puesto un top tipo sostén deportivo blanco, combinado con unos leggings negros largos.

Nicole compartió detalles del incidente a través de un video en TikTok y aseguró que nunca pensó que su atuendo sería un problema. “Estaba tan feliz de estar ahí que no me di cuenta de que estaba ‘vestida de forma inapropiada’ y que me obligarían a comprar una camiseta de 45 dólares, o no podría subir al juego por el que esperé una hora”, escribió.

Según ella, había otras personas en Disney con ropa más reveladora. “Solo se me veía el estómago y los brazos. Actúan como si hubiera ido desnuda”, señaló. También comparó su vestimenta con la que usaría para ir al gimnasio y agregó: “Cualquiera que va al gimnasio sabe que es normal usar un sostén deportivo con leggings. Fui a Disney como iría al gimnasio”.

Nicole Arena se encontraba en el parque con su esposo cuando le indicaron que debía cubrirse, ya que llevaba puesto un top tipo sostén deportivo blanco y unos leggings negros. (Foto: @arenalifts / TikTok)

Aunque logró ingresar al parque sin problemas, asegura que los empleados le negaron el acceso a una atracción debido a su ropa, por lo que terminó comprando la camiseta para poder quedarse y disfrutar del lugar; sin embargo, su publicación generó opiniones divididas.

Algunos usuarios apoyaron la decisión del parque y afirmaron que su ropa no era apropiada para un lugar familiar. “Es un sostén. Obvio que no puedes usar eso en un parque para familias”, escribió una persona. Otros agregaron que Disney no es el gimnasio, y que el uso de ropa interior como prenda principal en público sigue sin ser aceptado.

Por otro lado, varios usuarios defendieron a Nicole y opinaron que su atuendo no era ofensivo, sobre todo por el calor que suele hacer en el lugar. “¡Por favor! Ni lo hubiera notado. Además, hace mucho calor”, señaló una persona.

Nicole compartió su experiencia a través de un video en TikTok y aseguró que nunca pensó que su atuendo sería un problema. (Foto: @arenalifts / TikTok)

Su testimonio generó opiniones divididas. Algunos usuarios defendieron a la joven, mientras que otros dijeron que su vestimenta no era la apropiada. (Foto: @arenalifts / TikTok)

Las normas oficiales de Disney establecen que los visitantes deben usar “ropa adecuada, incluyendo zapatos y camisetas, en todo momento”.

No es la primera vez que un tema de vestimenta causa polémica en el parque: el año pasado, una joven británica que participaba en un programa de intercambio fue criticada por usar shorts considerados demasiado reveladores.

En ese caso, Jessie Lee, de 21 años, defendió su estilo como “moderno” y aseguró que cumplía con el uniforme asignado durante sus turnos, pero que en sus días libres le gustaba usar atuendos temáticos creados por ella misma para recorrer los parques.

Lo que no puedes llevar en Disney

Las reglas oficiales de Disney exigen un comportamiento respetuoso hacia otros visitantes y el personal, evitando lenguaje vulgar, acciones inseguras o saltarse filas.

Está estrictamente prohibido ingresar con:

Armas de cualquier tipo (incluidas réplicas y pistolas de juguete).

Drogas ilegales y alcohol (excepto en áreas designadas de hoteles o Disney Springs).

Objetos ruidosos como bocinas o megáfonos.

Cochecitos o maletas muy grandes, o sillas plegables.

Disfraces para visitantes mayores de 14 años y máscaras que cubran toda la cara (salvo excepciones médicas o en eventos especiales).

También se prohíbe fumar (incluyendo cigarrillos electrónicos) dentro de los parques, solo en zonas designadas fuera.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí