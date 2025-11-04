Muchas familias en Estados Unidos se preparan para un mes complicado: el Departamento de Agricultura (USDA) ha confirmado que los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se reducirán a la mitad durante noviembre. La decisión llega en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ha dejado sin recursos suficientes a una de las ayudas más importantes del país.

El USDA explicó que, debido a la falta de presupuesto, los beneficios se financiarán con fondos de emergencia, cubriendo solo el 50% del monto habitual que millones de beneficiarios reciben en sus tarjetas EBT (Electronic Benefits Transfer). Esta medida temporal busca mantener el programa en funcionamiento mientras continúan las negociaciones en Washington.

El cierre del gobierno, que ya supera el mes, ha paralizado gran parte de los servicios federales y ha obligado al Departamento de Justicia a presentar documentos ante la corte para autorizar el uso del fondo de contingencia del USDA. Dicho fondo, sin embargo, cuenta con una capacidad limitada, por lo que no puede absorber el costo total de los pagos, estimado en más de 9,000 millones de dólares.

¿CÓMO VERIFICAR EL DEPÓSITO DEL 50%?

De acuerdo con las autoridades, los depósitos parciales se realizarán el 5 de noviembre, fecha en la que los beneficiarios podrán comprobar su saldo mediante el número de atención impreso en su tarjeta o a través de las aplicaciones oficiales, como ebtEDGE, ConnectEBT o Propel.

Es importante tener en cuenta que, aunque los fondos sean menores, podrán utilizarse con normalidad para comprar alimentos básicos en tiendas y mercados autorizados.

El programa SNAP, que asiste a más de 41 millones de personas en todo el país, permite adquirir productos como frutas, verduras, carnes, pescado, lácteos, pan y cereales, aunque excluye alcohol, tabaco y alimentos calientes. Para muchas familias, esta ayuda representa su principal fuente de acceso a comida saludable, especialmente en tiempos de inflación y desempleo.

¿CÓMO ES EL PANORAMA FINANCIERO?

El panorama financiero detrás de esta medida es complejo. El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre tras el estancamiento entre republicanos y demócratas para aprobar el nuevo presupuesto. Mientras tanto, más de un millón de empleados federales trabajan sin salario o han sido suspendidos temporalmente. Los fondos destinados al SNAP, aunque suficientes para sostener el programa a largo plazo, solo pueden liberarse en situaciones de emergencia extrema.

Si el Congreso no logra un acuerdo en las próximas semanas, la incertidumbre podría extenderse hasta diciembre, dejando a millones de familias con el temor de enfrentar otra reducción o incluso la suspensión total de los beneficios. Por ahora, el USDA insiste en que su prioridad es garantizar que, aunque sea con la mitad del monto, los hogares más vulnerables puedan seguir poniendo comida en la mesa.

