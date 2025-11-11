“No porque quiera, sino porque me están obligando a irme, otra vez.” Carlos Rodríguez, de 30 años, doblaba sus últimas pertenencias en un pequeño apartamento de Miami la noche del jueves 6 de noviembre. Al amanecer, volaría a España, dejando atrás seis años de esfuerzos por construir una vida en Estados Unidos. Es uno de los más de 600,000 venezolanos que el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que los protegía de la deportación y les otorgaba permisos de trabajo.

La cancelación, aprobada por la Corte Suprema y anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, marca un cambio histórico en la política migratoria estadounidense y ocurre mientras el presidente Donald Trump intensifica la presión militar en la región caribeña.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FIN DEL TPS PARA LOS VENEZOLANOS EN ESTADOS UNIDOS?

El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, otorgaba a los venezolanos sin residencia ni ciudadanía estadounidense la posibilidad de permanecer legalmente en el país y trabajar sin temor a deportaciones. Con su cancelación efectiva el 7 de noviembre de 2025, miles de familias pierden protección legal, permiso de trabajo EAD, acceso a licencias de conducir y seguros médicos.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificaron la medida al considerar que Venezuela “ya no cumple con las condiciones humanitarias que justificaron su designación”. No obstante, analistas como Kathleen Bush-Joseph, del Migration Policy Institute, señalan que “la ley estadounidense prohíbe enviar personas a países donde puedan ser perseguidas o torturadas”.

En la práctica, la revocación del TPS implica la pérdida inmediata de los permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) para quienes estaban amparados bajo la designación de 2021, eliminando su principal sustento económico y exponiéndolos a procesos de deportación.

En tanto, a las personas que le designaron el TPS de 2023 o emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, conservarán su autorización de empleo y su documentación será válida hasta el 2 de octubre de 2026.

¿CUÁNTAS PERSONAS QUEDARON AFECTADAS Y EN QUÉ ESTADOS VIVEN?

Según datos del censo y del Departamento de Migración y Naturalización (USCIS), más de 600,000 venezolanos estaban registrados bajo el TPS en 2025. Florida alberga a la mayor comunidad, con cerca de 290,000 beneficiarios concentrados en condados como Miami-Dade y Broward. Texas, Nueva York y Nueva Jersey completan los principales focos de residencia, con 110,000, 65,000 y 58,000 venezolanos respectivamente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su apoyo a la decisión federal argumentando que el programa “había derivado en abusos migratorios y carga económica para el estado”. Sin embargo, líderes comunitarios como Helene Villalonga, presidenta de la organización Venezuelan American Alliance, calificaron la medida de “injusta y devastadora para miles de familias trabajadoras”.

CANCELACIÓN DEL TPS: DESPEDIDAS Y CIERRE DE NEGOCIOS

La abrupta pérdida del estatus migratorio ha transformado la vida diaria en comunidades venezolanas de todo Estados Unidos. En ciudades como Orlando y Houston, restaurantes, empresas de limpieza y pequeños comercios regentados por migrantes cerraron en cuestión de días por falta de personal o riesgo de sanciones.

“Ha sido un año de absoluta desesperación”, relata María, exgerente de recursos humanos que debió despedir a empleados venezolanos antes de renunciar ella misma. En los grupos de mensajería proliferan avisos de ventas apresuradas, traslados y boletos hacia Latinoamérica o Europa.

El abogado migratorio John De La Vega, con sede en Miami, afirma que la decisión del gobierno ha actuado “como una bofetada” para quienes contribuyeron durante años al país: “Han pagado impuestos, respetado las leyes y ahora son tratados como infractores.”

¿POR QUÉ ALGUNOS VENEZOLANOS ESTÁN ABANDONANDO ESTADOS UNIDOS Y HACIA DÓNDE SE ESTÁN YENDO?

La incertidumbre jurídica y el temor a redadas han empujado a muchos venezolanos a buscar alternativas fuera de EE. UU. Los destinos más comunes son Chile, España, México y Colombia, países que han ofrecido opciones más flexibles de residencia o visados humanitarios.

Carlos Rodríguez, ahora en Madrid, resume el sentimiento de muchos: “No tengo a dónde regresar. Solo intento comenzar una vida que ya creía haber encontrado”.

Según organizaciones humanitarias consultadas por la Comisión de Ayuda al Refugiado de la Organización de Estados Americanos (OEA), se estima que hasta 80,000 venezolanos podrían abandonar EE. UU. durante 2026, generando un nuevo flujo migratorio inverso.

