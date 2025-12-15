Una mujer de Rhode Island vivió un momento de alegría inesperado al ganar un premio de la lotería local apenas un mes después de recibir otra noticia aún más importante: sus médicos la declararon libre de cáncer. La protagonista es Melissa Bourassa, residente de West Warwick, cuya historia ha conmovido a su comunidad.

Bourassa se animó a participar del juego de azar Keno en el restaurante JJ’s Café cuando acertó el premio mayor de 12.000 dólares, según informó la Lotería de Rhode Island. Al darse cuenta de lo ocurrido, no pudo contener su emoción.

“Dije: ‘¡Dios mío, chicos, acabo de ganar 12.000 dólares!’”, recordó en diálogo con el medio local WPRI 12.

Sin embargo, al principio nadie le creyó. “Ellos dijeron: ‘Pobrecita. No sabe contar ceros’. Nadie me creyó, lo juro por Dios. Entonces les mostré la foto y dijeron: ‘¡No puede ser! ¡Ganaste!’”, contó entre risas al recordar la reacción de quienes estaban a su alrededor.

Melissa Bourassa obtuvo 12.000 dólares mientras jugaba Keno en el restaurante donde trabaja. (Foto: WPRI / YouTube)

La ganadora explicó que este premio llegó poco después de cerrar una etapa muy dura de su vida.

Durante la pandemia, fue diagnosticada con cáncer de mama y, recientemente, su doctora confirmó que llevaba cinco años libre de la enfermedad.

“El 25 de septiembre de 2020, la doctora Doreen Wiggins me hizo una doble mastectomía y me extrajo 14 ganglios linfáticos”, relató.

Melissa trabaja como empleada en el mismo restaurante donde ganó el premio y destacó el apoyo que recibió de sus compañeros durante su enfermedad.

Keno es un juego de azar similar a la lotería o al bingo. (Foto: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons) / Santeri Viinamäki

Contó que el personal organizó colectas para ayudarla a pagar sus cuentas cuando estaba demasiado enferma para trabajar. Por eso, planea destinar parte del dinero ganado a comprar regalos navideños para ellos.

“Son muy cercanos a mí”, dijo a WPRI 12. “Si no hubiera tenido a todos aquí, habría sido un desastre psicológico”.

Además, comentó que usará otra parte del premio para hacer coronas decorativas para miembros de la comunidad, una actividad que comenzó como pasatiempo durante la pandemia.

Parte del dinero será destinado a ayudar a sus compañero. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Sus compañeros destacaron su generosidad. “Ella es muy solidaria. Muy cariñosa”, afirmó una de sus colegas, Amanda Bodington.

“Aunque no tiene mucho, siempre está ahí para alguien. Siempre pensando en los demás. Siempre”, añadió.

Cómo y dónde jugar Keno

Keno es un juego de azar similar a la lotería o al bingo que utiliza una matriz de 80 números (del 1 al 80). Para jugar, la persona selecciona y marca una cantidad limitada de números en su boleto, generalmente entre 1 y 20, conocidos como “spots”. Posteriormente, se sortean 20 números al azar.

El jugador gana en función de cuántos de sus números elegidos coinciden con los números sorteados y los premios varían según la tabla de pagos establecida para esa apuesta. El Keno es conocido por su sencillez y la frecuencia con la que se realizan los sorteos.

En Estados Unidos, el Keno se puede jugar en dos formatos principales. Es un juego básico ofrecido en la mayoría de los casinos, especialmente en centros de juego como Las Vegas o Atlantic City, donde los sorteos pueden ocurrir cada pocos minutos.

Además, muchas Loterías Estatales lo ofrecen como un juego de sorteo rápido, permitiendo a los jugadores comprar boletos en tiendas minoristas, gasolineras y otros puntos de venta oficiales de la lotería en estados como Massachusetts, Ohio y Michigan.

