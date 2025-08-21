Una excelente manera de entrenar el cerebro en tus ratos libres es desarrollando un ejercicio de matemáticas . Por esa razón, en esta ocasión quiero enseñarte una operación combinada que, a primera vista, parece simple de realizar. Sin embargo, si te confías, perderás en tu intento por no medir tus tiempos. ¿Estás listo para intentarlo?

Este tipo de problemas que combinan operaciones aritméticas son ideales para agilizar tu razonamiento, pero también son necesarias para que aprendas a cómo resolverlas correctamente. Sucede que muchas personas se equivocan en el resultado o no lo logran dentro del tiempo indicado por no aplicar una regla conocida en las matemáticas: PEMDAS .

Según la Universidad de Auburn , este acrónimo en inglés te revela el orden correcto para resolver las operaciones aritméticas. Es decir, si aplicas esta regla, te será más sencillo de desarrollar cualquier ejercicio.

Primero, se resuelven los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo, se desarrollan los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero, se realizan las multiplicaciones y divisiones (o viceversa) de izquierda a derecha.

Cuarto, se resuelven las sumas y restas (o viceversa) de izquierda a derecha.

Siguiendo esta secuencia de desarrollo, es una alta posibilidad de que resuelvas cualquier reto matemático en cuestión de segundos. ¿Listo para participar?

¿Podrás resolverlo en el tiempo indicado?

En esta ocasión, tendrás que hallar el resultado de (8x2)+20-5÷5. La clave está en tu concentración y saber el orden correcto de las operaciones. Contarás con un límite de 8 segundos para lograrlo.

Recuerda, tienes que aplicar la regla PEMDAS para resolverlo correctamente. (Creación: Mag)

¿Cuál es la respuesta del reto matemático?

Si estás dudando del posible resultado que tienes en mente, entonces, presta atención al proceso de desarrollo de esta ecuación matemática:

Paso 1: necesitas resolver las operaciones que están entre paréntesis.

a) (8x2) = 16

Paso 2: se desarrolla la división de este enunciado numérico.

b) 5÷5=1

Paso 3: se suma y se resta de izquierda a derecha.

c) 16+20=36

d) 36-1=35

Por lo tanto, la respuesta correcta de este reto matemático es 35.

Este es el desarrollo correcto de la operación combinada de hoy. ¿Lo resolviste correctamente? (Creación: Mag)

Los beneficios de resolver retos matemáticos

Si bien estos juegos mentales se posicionan como opciones de entretenimiento, también te otorgan distintos beneficios a tu cerebro que vas consiguiendo cuando los resuelvas constantemente.

Según un artículo compartido por la Universidad del Sur de México, si te animas a realizar ejercicios de matemáticas, podrás resolver problemas con mayor eficacia y tomar decisiones acertadas; desarrollas tu habilidad investigadora; potencias tu agilidad mental; analizas, ordenas y expresas tus ideas de forma clara; y comprenderás ciertos fenómenos que ocurren a tu alrededor.