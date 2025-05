¿Presentas un buen desempeño ante cualquier dificultad? Puedes descubrirlo con el reto matemático qué te mostraré hoy. No es nada complicado de resolverlo, pero podrías perder si no lo logras en el tiempo indicado. La mayoría de participantes fallan por ser confiados; no obstante, tú necesitas mantener la calma durante el desarrollo.

Te comentaré que es una buena oportunidad para que practiques matemáticas, pues diversos estudios confirman que, al desarrollar estos ejercicios, habrá una mejora sustancial en diversas funciones cognitivas, tales como el fortalecimiento de tu memoria del trabajo y la capacidad para que formes nuevas conexiones neuronales.

Es más, al desarrollar estas ecuaciones no solo mejoras tu razonamiento lógico o tienes un mejor desempeño cuando intentas solucionar estos enunciados, sino que influyen en tu capacidad de concentración en cualquier actividad que realices a diario. Por lo tanto, no solo serás más rápido con los números, también mejorarás la funcionalidad de tu cerebro.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Llegó el momento de que participes. Este es el enunciado que te desafiará: 36/6+4-6(5x5). Contarás con un límite de 8 segundos para lograrlo, así que aprovecha este tiempo.

Reto matemático: Tienes una oportunidad para desarrollar correctamente este enunciado numérico. (Creación: Mag)

Paso a paso para solucionar el reto matemático

Para desarrollar correctamente este ejercicio numérico era importante el uso de la regla PEMDAS. ¿Por qué? Este método te indica el orden para resolver cualquier operación combinada mediante su acrónimo: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), Adiciones y Sustracciones (de izquierda a derecha). Entonces, así debiste aplicarlo en esta ocasión:

Primero, se realiza la multiplicación entre paréntesis: (5x5)=25 .

. Segundo, se desarrolla la división: 36/6=6 .

. Tercero, se resuelve la multiplicación: 6x25=150 .

. Finalmente, se suma y se resta de izquierda a derecha: 6+4= 10-150= -140.

Siguiendo estos pasos, se obtiene como respuesta final el número -140. ¿Acertaste con la respuesta o fallaste?

Reto matemático: Esta es la solución correcta del problema numérico. (Creación: Mag)

Puntos a tener en cuenta

Cuando desarrollas estos ejercicios de matemáticas te estás preparando para situaciones que te ocurren en tus días. Te ayudan a calcular propinas, presupuestos rápidos, descuentos en compras y estimar costos. Es así que puedes tomar decisiones rápidas y eficientes sin tener que usar una calculadora.

Las matemáticas han sido fundamentales en el progreso del ser humano. Civilizaciones antiguas las usaron para construir pirámides, realizar calendarios y gestionar el comercio. Actualmente, siguen siendo importantes para la tecnología, la ciencia y nuestras finanzas, pues tenemos una mejor comprensión del mundo y tomamos mejores decisiones.

No tomes los errores como fracasos; al contrario, visualízalos como oportunidades de aprendizaje. Cuando desarrolles un problema y fallas en el resultado, revisa en qué te equivocaste para que identifiques dónde radica tu falta de compresión. Es importante ser perseverante y mostrar resiliencia, ya que así tendrás un mejor desempeño en estos desafíos de cuenta regresiva.

Si te entretuviste desarrollando este reto de matemáticas y deseas poner a prueba aún más tus habilidades, visita nuestra sección Virales de Mag. También puedes mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, formando parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí