Llegó el momento de demostrar que no se te escapa ningún detalle cuando hablamos de operaciones. Dentro de los acertijos visuales hay un tipo de ejercicio en particular que causa gran revuelo porque respetar el orden de las cifras es vital para dar con el resultado, aunque no todos lo toman en cuenta. Se trata de las pirámides numéricas y hoy me animé a elaborar esta para que puedas demostrar toda tu destreza y comprobar tu gran capacidad mental. Este es un desafío que solo es apto para un experto en las sumas, restas, divisiones y multiplicaciones y como estoy segura que ingresas a ese selecto grupo, entonces te animo a resolverlo. Solo tendrás 10 segundos para decirme qué número falta en el centro de la imagen.

La idea es que analices muy bien cada cifra de la imagen de manera individual para descubrir la lógica con la que se armó. Este ejercicio de razonamiento matemático requiere de toda tu atención porque la más mínima distracción te puede hace perder.

Eso sí, resolverlo será muy sencillo si es que recurres a todo lo que aprendiste en tu etapa de estudiante y es que no es tan complicado dar con el resultado. Aprovecha este reto matemático de secuencia lógica para potenciar tus habilidades lógicas, desarrollar el pensamiento crítico, estimular tu cerebro, fomentar la paciencia y perseverancia, entre otros beneficios.

¿Qué número falta en el centro de la pirámide?

En la imagen del desafío visual notarás una pirámide con varios números en el interior. Lo primero que debes tener en cuenta es que cada uno está relacionado con los que lo rodean de una manera específica. Estoy convencida que darás con el resultado antes que se acaben los 10 segundos. ¡Activa tu cronómetro y no te distraigas!

¿Puedes dar con la respuesta de esta pirámide numérica antes que se acabe el tiempo? (Imagen: Mag)

Respuesta del reto matemático

Como te dije en el paso anterior, cada número tiene una relación con los que están a su alrededor y en este caso debiste recurrir a la resta para dar con el resultado. Aquí te lo explico al detalle. El primer paso era empezar desde la base de la pirámide y comprobar la respuesta superior, por ejemplo, 20-10= 10 | 7-5= 2, por tanto, para descubrir el número que hacía falta bastaba con restar 10-7. La respuesta es 3.

Aquí te muestro la respuesta del reto matemático de la pirámide numérica que muy pocos logran resolver. (Imagen: Mag)

