Hay ejercicios que se vuelven más complicados que otros no solo por su estructura, sino porque vienen con detalles ocultos y te hacen pensar mucho más al resolver enigmas claves. Este reto matemático es uno de ellos porque a simple vista verás ciertos elementos que tienen un valor en especial y si no das con él, no podrás cantar victoria. Si eres un amante de los acertijos, estoy segura que te será sencillo descifrar la ecuación que diseñé solo para los que tienen mente aguda y un alto razonamiento lógico. Hoy te desafío a pensar mucho más y darme un resultado en menos de 10 segundos.

Zambullirte en la práctica de estos ejercicios no solo alivia la presión mental, sino que también mantiene tu mente afilada. Eso no es todo, activa cada parte de tu cerebro y te ayudan a desarrollar tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico.

Si quieres poner en práctica todos tus conocimientos en números, aquí te presento un ejercicio para el que solo te daré 10 segundos. La clave está en encontrar el valor de cada elemento de la imagen y activar tu cronómetro para que no se te pase el tiempo.

¿Cuál es el valor de cada elemento del reto matemático?

¿Estás preparado para poner a prueba tus habilidades numéricas? Echa un vistazo a la imagen que te brindo y saca a la luz todas tus habilidades analíticas y de resolución de problemas. Gracias a ellas podrás encontrar la solución y comprobar que tienes rapidez mental. Recuerda que cada elemento del diseño tiene un valor especial y es el que debes ubicar para comprobar el resultado de cada suma. ¡Diviértete en el proceso y activa el cronómetro!

Te reto a resolver y encontrar el valor de cada elemento en solo 10 segundos. (Imagen: Mag)

Respuesta del reto matemático

El tiempo se terminó y es momento de comprobar si estás en lo correcto y tus cálculos fueron acertados. Lo primero que debías hacer era darle un valor a cada elemento y darte cuenta que habían dos macetas, una sobre otra en una de las ecuaciones. Echa un vistazo a la solución: el árbol vale 10, la maceta 7 y la taza de café, 6.

Por lo tanto, maceta + árbol + taza café = 7 + 10 + 6 = 23 que es la respuesta correcta

La ecuación final da como resultado 23, ¿lograste el resultado antes de los 10 segundos? (Imagen: Mag)

Si este reto matemático de hoy fue de tu total agrado y quedaste sorprendido con el resultado por lo que quieres enfrentar más pruebas para tu mente y visión, te invito cordialmente a visitar Mag con frecuencia. No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.