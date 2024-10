Es momento de poner a prueba tu capacidad ocular. Para ello, te presento un reto interesante cuya complejidad te incentivará a darte por vencido antes de cumplirse el tiempo. Apreciarás una imagen de un jardín lleno de rosas, pero hay una abeja que está volando y no es fácil de encontrarla. Tu misión será ubicarla. Quizás consideres que ganarás rápidamente; sin embargo, la dificultad parte en la cantidad de segundos que contarás, pues serán 12. Anímate y afronta uno de los juegos mentales más divertidos que existen.

Este ejercicio es recomendado por especialistas en salud mental, pues otorga diversos beneficios. Basándome en un artículo publicado por Unicef , cuando un ser humano desarrolla un reto, acertijo u otra actividad recreativa, está perfeccionando sus aptitudes motoras, cognitivas, sociales y emocionales. Es más, su nivel de estrés se reduce considerablemente porque lo mantiene concentrado y despeja sus preocupaciones, e incrementa su confianza en caso de salir victorioso.

En un principio lo tomaba como un simple pasatiempo, pero al descubrir los beneficios que brindaba, me obligué a desarrollar al menos uno diariamente. En cuestión de semanas, noté que me resultó más sencillo ubicar objetos que daba por perdidos y me concentraba mejor cuando desarrollaba alguna actividad.

Busca la abeja oculta en la imagen

Mira con atención. En cualquier parte del gráfico se ubica este pequeño insecto. De todas formas, te brindaré una pista para que tus posibilidades de ganar se incrementen: la abeja no está en la zona baja de la imagen. Confío que lo lograrás.

Reto visual: un buen observador si es capaz de detectar a la abeja. (Foto: Mag)

Conoce la solución del juego

Si te resultó complicado superar este desafío mental, no tienes de qué preocuparte porque te enseñaré la solución en la siguiente imagen. Eso sí, sigue desarrollando estos juegos para mejorar el nivel de tu capacidad visual.

Reto visual: no era tan simple determinar dónde se ubicaba la abeja. (Foto: Mag)

