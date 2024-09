Me considero un habitual participante de los juegos mentales, pues son muy divertidos y me generan relajo en momentos estresantes, sin embargo, tengo una afinidad por los retos visuales . Estas actividades me obligan a mostrar mi mejor versión por la dificultad que presentan. En ese caso, quiero enseñarte un ejercicio que me puso contra las cuerdas y quisiera descubrir si tú podrás superarlo en 7 segundos. ¿En qué consiste? Tendrás que encontrar un lápiz escondido . En realidad, hay altas posibilidades de que falles por diversas razones, pero es importante que lo intentes, ya que de esa forma estarías activando a tu cerebro y tu capacidad visual se pondrá en acción. ¡Mi confianza está puesta en ti!

No observes a este juego como simple pasatiempo en tu vida, pues es más que eso. Este juego te brinda importantes beneficios a corto o mediano plazo, tales como una mejora considerable en tu razonamiento visual, resolverás los problemas con mayor rapidez y tendrás una mejor atención a los detalles. También los investigadores de la Universidad de Michigan afirman que jugar estas actividades 25 minutos al día se incrementaría tu IQ en 4 puntos. ¿Todavía no te animas a probarlo?

¿Conseguirás la victoria en 7 segundos?

Nuevamente te presentaré la prueba de los cuartos desordenados, pues son complicados. En esta ocasión, deberás hallar un lápiz entre las diversas cosas. Trata de fijarte en los detalles rápidamente o tu intento contará como derrota. ¿Listo para participar? ¡Es ahora!

Reto visual: Tendrás 7 segundos para encontrar el lápiz en la imagen. (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce la solución del reto visual

¿Te fue sencillo hallar este artículo o aún sigues buscando? Es probable que hayas fallado como yo, pues no es fácil encontrarlo, pero de lograrlo, estoy impresionado por la capacidad visual que posees. Sea el resultado, te brindo mis felicitaciones por tener esa valentía de intentar. ¡Sigue participando y mejorar tus habilidades!

Reto visual: Solo una persona con excelente vista hallaba este objeto en ese tiempo. (Foto: Composición Freepik / MAG)

