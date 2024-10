¿Sientes que te cuesta ubicar cosas ocultas o fijarte en los detalles mínimos? Eso se debe a que se está perdiendo la capacidad de observación. Una buena solución para mantenerla en estado óptimo es realizando actividades que activen tu agudeza visual. Por esa razón te presento un reto visual que te obligará a concentrarte de principio a fin, pues tienes que encontrar una palabra sin tilde. No pierdas esta gran oportunidad de entrenar este sentido tan importante. Cuando culmines con tu intento, te invito a desarrollar este ejercicio mental donde deberás hallar un loro verde .

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me generan entretenimiento en mis tiempos libres, pero eso no sería el motivo principal. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

Unicef precisó que, de realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

¿Encontrarás palabra sin tilde en segundos?

En la imagen estás mirando que la palabra MÍA está escrita muchas veces, pero lo novedoso es que hay una que no tiene tilde en la letra I. Quizás se te complique al momento de buscarla; sin embargo, es necesario que te concentres y te fijes en los detalles. ¡Confío que ganarás!

Reto visual: Entre una de estas palabras, hay alguna que no tiene tilde. ¿La ubicarás rápidamente? (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

En realidad, un buen observador le resulta sencillo ubicar dicha palabra. En caso te haya costado o sientes que los segundos quedaron cortos, te recomiendo seguir practicando. Conforme pasen las semanas notarás los cambios en tu visión. ¡Conoce la solución en la siguiente imagen!

Reto visual: En la imagen sabrás cuál de las palabras MÍA no tenía tilde. (Creación: Mag)

