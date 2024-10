Cada vez que estoy redactando artículos de entretenimiento, pretendo mostrarte ejercicios mentales que te otorguen beneficios. En ese caso, te enseño este reto visual de palabras que reforzará tu agudeza visual al momento de buscar el vocablo diferente entre los demás. Para incrementar la dificultad, contarás con un máximo de 6 segundos. Si eres un buen observador, lo conseguirás sin problema alguno. ¿Listo para intentarlo? Confío plenamente en tus habilidades cognitivas.

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me generan entretenimiento en mis tiempos libres, pero eso no sería el motivo principal. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

Unicef precisó que, de realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

¿Dónde está la palabra LADRAR?

En la imagen notaste que la palabra LABRAR se repite en decenas. A primera vista, parece que no hubiera algo distinto, pero ahí se encuentra el detalle, ya que se esconde LADRAR. Si pretendes superar esta prueba, te aconsejo que te concentres y busques principalmente la letra D.

Reto visual: Tienes pocos segundos para encontrar el objetivo. Activa ya tu agudeza visual. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Encontraste el objetivo principal? Los de buena agudeza visual les resultó sencillo este juego, pero en caso te hayas rendido o los segundos se te acabaron, no te preocupes porque te enseñaré la solución. ¡Presta atención al gráfico!

Reto visual: Sigue realizando estas pruebas. Así mejorarás tu capacidad de observación. (Creación: Mag)