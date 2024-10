¿Estás buscando entretenimiento? Pretendo otorgarte la mejor diversión y esta vez no será la excepción. Es probable que hayas escuchado sobre un reto visual . En caso de no resolver algún juego de este tipo, no te preocupes porque aquí te enseñaré uno que despertará cada parte de tu cerebro. El desafío consiste en un montón de palabras repetidas, pero el objetivo es encontrar un error que está bien oculto. Si te animaste a intentarlo, te comentaré que posees 6 segundos para ubicarlo y así superar este ejercicio mental. Si deseas probar otro contenido, te invito a hallar un perro camuflado entre una gran cantidad de pandas .

Dónde está el error

Cuando miraste la imagen, es probable que haya causado una confusión en tu vista, pero de eso consiste la dificultad de esta prueba. Recuerda que el tiempo correrá sin detenerse y deberás ubicar el objetivo. ¿Te sientes listo para intentarlo? ¡Es ahora!

Reto visual: Activa tu agudeza visual y encuentra rápidamente el error entre las palabras. (Crédito: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Ubicaste el error? Si hallaste la palabra CASA antes de que el cronometro llegue a cero, te felicito y evidencia que posees una buena observación. En caso de fallar, no te frustres y sigue intentando hasta agarrar el ritmo de estos juegos. ¡Gracias por tu participación!

Reto visual: Sigue practicando hasta tener una mejor concentración y capacidad de observación. (Creación: Mag)

¿Por qué te recomiendo realizar retos visuales?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

Mientras te diviertes realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef. Es más, se reduce los niveles de estrés, ayuda a procesar emociones difíciles e incrementa la confianza.