En mis ratos libres, me divierto desarrollando retos visuales . En un principio los visualizaba como un simple pasatiempo, pero ahora puedo confirmarte que tomé una correcta decisión. Estos juegos mentales ocasionaron mejoras en mi observación y concentración, ya que se me hace más fácil detectar los detalles mínimos y hacer mis actividades con mejor eficiencia. Me gustaría que obtengas estos mismos beneficios y, por esa razón, te quiero enseñar un desafío que activará instantáneamente tu cerebro. No te confíes porque contarás con un máximo de 7 segundos para cumplir lo que se te solicitará.

¿Detectarás rápidamente el error?

El juego consiste en encontrar el error entre las palabras. Como mirarás en la imagen, notarás una gran cantidad de vocablos ‘AZUL’; sin embargo, hay una que está escrita de manera distinta. ¿Lo ubicarás sin que los segundos lleguen a cero? Pese a su dificultad, es posible de lograrlo. ¡Sé que ganarás!

Reto visual: Si cuentas con una observación aguda, detectarás rápidamente el error. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Encontraste el objetivo en el tiempo establecido? De ganar, se evidencia que tu agudeza visual está en óptimas condiciones, pero si fallaste o se te acabaron los segundos, no te preocupes, era una de las posibilidades. Nunca dejes de intentarlo, pues así conseguirás más experiencia.

Reto visual: Sigue practicando este tipo de juegos. Conseguirás grandes beneficios. (Crédito: Mag)

¿Por qué son importante los retos visuales?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

Mientras te diviertes realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef. Es más, se reduce los niveles de estrés, ayuda a procesar emociones difíciles e incrementa la confianza.