Hoy es un gran día para probar en qué estado se encuentra tu agudeza visual. Por ello, te quiero presentar un reto divertido , pero no será tan fácil de superarlo debido a su dificultad. ¿En qué consiste el desafío? Tendrás que hallar la escoba que no tiene par en 12 segundos. Como un habitual seguidor de estas actividades mentales, te incentivo que lo desarrolles ahora y no solo para librarte de tus preocupaciones, en realidad incrementarás el nivel de tus habilidades cognitivas. ¡Te puedo asegurar que es una diversión sana que no encontraste en Internet!

Reader’s Digest ha realizado un estudio interesante sobre los retos visuales y hoy te lo explicaré. Concluyeron que, de jugar esta actividad o algún rompecabeza, conseguirías interesantes beneficios, tales como la estimulación de tu cerebro, se te facilitaría la interacción con otras personas, incrementarías el nivel de tus habilidades cognitivas, reducirías el estrés y mejorarías tu estado de ánimo. ¿Aún sigues dudando en resolver desafíos?

¿Lo encontrarás en 12 segundos?

Una bruja tiene diversos pares de escobas que usa para volar por las noches, pero se dio cuenta que una de ellas no posee un similar. Tu deber será ayudarla y tendrás que encontrar cuál es. No será sencillo porque contarás con un máximo de 12 segundos. ¿Lo lograrás? ¡Sé que podrás!

Reto visual: Tendrás que hallar la escoba que no tiene par en solo 12 segundos. ¡Concéntrate! (Créditos: The Dudolf)

Conoce la solución del reto visual

¿Fuiste capaz de hallar la escoba que es impar? Es alta la probabilidad que hayas fallado, pero igualmente te enseñaré la solución de este reto visual. Aquella que no tiene su similar en la imagen es la que cuenta con una línea horizontal en sus cerdas. ¿Acertaste o perdiste?

Era complicado determinar la respuesta en los segundos, pero si lo lograste, te felicito por tu buena vista. (Foto: The Dudolf)

¿Por qué te recomiendo desarrollar retos visuales?

Cuando empecé a practicar estas actividades, no me imaginé que tendrían un impacto positivo. Es verdad que solo pensaba en divertirme, pero con el tiempo, comencé a notar que estaba más atento a los detalles y mis respuestas eran más rápidas. Se me hizo más sencillo identificar los patrones, tales como buscar los objetos en desorden o encontrar los errores que cometía en mis trabajos.

