Los retos matemáticos son pruebas ideales para corroborar si posees buenos conocimientos en operaciones combinadas. En esta oportunidad, deberás resolver una ecuación en tiempo récord. Pensarás que será fácil de lograrlo. Sin embargo, anteriores participantes tuvieron muchas dificultades. Si no quieres caer derrotado en esta ocasión, es importante que cumplas con la jerarquía de las operaciones para acertar con el resultado correcto.

No consideres que estas pruebas matemáticas están diseñadas para fines de entretenimiento; puedes conseguir muchos beneficios. Según Alberto Coto , considerado una de los más grandes calculistas de la historia, tu cerebro sería uno de los más beneficiados.

Mejora la memoria del trabajo: el cálculo mental retiene y manipula información en corto plazo. Así fortalece esta función cognitiva.

el cálculo mental retiene y manipula información en corto plazo. Así fortalece esta función cognitiva. Fomenta tu atención y concentración: los problemas exigen concentración; tu cerebro se concentrará en los números y las operaciones sin distracciones.

los problemas exigen concentración; tu cerebro se concentrará en los números y las operaciones sin distracciones. Desarrolla el pensamiento lógico y la resolución de problemas : conforme realizas operaciones numéricas, desarrollas habilidades de razonamiento lógico. Fomenta el pensamiento estratégico y encuentras soluciones.

: conforme realizas operaciones numéricas, desarrollas habilidades de razonamiento lógico. Fomenta el pensamiento estratégico y encuentras soluciones. Incrementa tu neuroplasticidad: el desarrollo de operaciones ocasiona que te reorganices y formes nuevas conexiones neuronales.

el desarrollo de operaciones ocasiona que te reorganices y formes nuevas conexiones neuronales. Previene el deterioro cognitivo: si realizas ejercicios de cálculo mental, tendrás menos posibilidades de desarrollar trastornos mentales.

si realizas ejercicios de cálculo mental, tendrás menos posibilidades de desarrollar trastornos mentales. Mejora la agilidad mental: tendrás una mejor capacidad para resolver problemas rápidamente, como calcular cuánto dinero tienes, cuánto tiempo te tomaría en llegar a otro sitio, entre otros.

¿Cuál es la respuesta del reto matemático?

Tienes 8 segundos para hallar la respuesta de 8 + 7 (6 / 6) - 10. Te aconsejo que apliques la regla PEMDAS, un acrónimo que te indica el orden de secuencia de desarrollo : Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Sumas y Restas. Solo tienes una oportunidad.

Es importante que razones con rapidez y apliques una famosa regla de las matemáticas. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Paso 1: se resuelve la división entre paréntesis.

(6 / 6) = 1

Paso 2: se desarrolla la multiplicación.

7 x 1 = 7

Paso 3: se realiza la suma.

8 + 7 = 15

Paso 4: finalmente se restan los últimos dígitos

15 - 10 = 5