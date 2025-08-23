Los desafíos con tiempo límite son necesarios para medir tu concentración y velocidad de razonamiento. ¿Quieres ponerte a prueba? Entonces, te invito a resolver un reto matemático que, sorpresivamente, anteriores participantes no lograron resolverlo en los segundos indicados. Si quieres evitar la derrota, será necesario que conozcas el orden correcto para desarrollar las operaciones combinadas que visualizarás en el enunciado.

En este tipo de problemas, la clave está en que recuerdes la regla matemática que te enseñaron en la escuela: PEMDAS . Este acrónimo te muestra el orden exacto en el que debes resolver una serie de operaciones aritméticas.

Primero, se inicia con las operaciones entre paréntesis (en caso haya).

Segundo, se realizan los exponentes (en caso haya).

Tercero, se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones (o viceversa) de izquierda a derecha.

Cuarto, se resuelven las sumas y las restas (o viceversa) de izquierda a derecha.

Ahora que tienes la información, es el momento adecuado para ver cuánto has aprendido. Es tu turno para aplicar tus conocimientos y demostrar lo que sabes. ¿Estás listo?

¿Acertarás con la respuesta de este ejercicio?

Observa con atención el siguiente enunciado numérico: 6 ÷ 2 + 9 (3 x 2). Es importante que apliques la jerarquía de las matemáticas, tal como te indiqué anteriormente. Tienes menos de 10 segundos para lograrlo.

Tienes una sola oportunidad para acertar con la respuesta correcta de este ejercicio matemático. (Creación: Mag)

Descubre el resultado del reto matemático

Paso 1: resuelves la multiplicación entre paréntesis.

(3 x 2) = 6

Paso 2: realizas la división.

6 / 2 = 3

Paso 3: sigues con la siguiente multiplicación.

9 x 6 = 54

Paso 4: sumas los últimos dígitos.

3 + 54 = 57

Por lo tanto, el resultado correcto de este problema matemático es 57.

¿Fuiste capaz de acertar con el resultado de este problema? (Creación: Mag)

¿Qué tipos de retos matemáticos son adecuados para principiantes?

Es necesarios que los primerizos realicen estos juegos desafiantes, pero que sean accesibles tales como problemas de sumas y restas, puzles de secuencias numéricas, rompecabezas de lógica sencilla, ejercicios de multiplicación y división básica, sudokus fáciles, adivinanzas matemáticas, entre otras opciones.