Las opciones que brindan entretenimiento y aprendizaje se están volviendo tendencia en redes sociales y hay una en especial que te ayuda a potenciar los conocimientos matemáticos básicos. Estos desafíos parecen una tarea simple, pero gran parte de usuarios perdió por no tomarse unos segundos para pensar en la jerarquía operacional. Hoy te traigo un reto matemático que te permitirá demostrar si eres un genio y capaz de superar cualquier prueba aún teniendo el reloj en contra. Aquí solo hay disponibles 8 segundos para dar con el resultado, ¿te animas a participar?

Este tipo de ejercicios pone al límite la capacidad para realizar operaciones básicas sin distraerse. Por eso te motivo a unirte para entrenar mejor tu mente y darle una buena dosis de funcionamiento a tu cerebro.

Aquí no solo deberás concentrarse, sino aplicar tus conocimientos de aritmética, la jerarquía operacional y la lógica, ya que un error al decidir por dónde empezar, te puede llevar al fracaso.

La ciencia detrás de resolver retos matemáticos

Los retos matemáticos son una gran forma de mejorar las habilidades de cálculo mental y reforzar la memoria. La idea es que puedas resolver estos desafíos sin ayuda de papel, lápiz o calculadora. Es por eso que no solo son un pasatiempo, sino que te ayudarán a mejorar la salud cognitiva y la ciencia así lo afirma.

La investigación científica ha demostrado que el cálculo mental, cuando se realiza de forma regular, activa áreas del cerebro asociadas con la memoria, el procesamiento visual y la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los problemas matemáticos que se resuelven mentalmente mejoran la plasticidad cerebral, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones, aumentando la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de la información.

Cómo resolver el reto matemático

Este ejercicio es ideal para mantener nuestras neuronas en actividad plena y la clave para solucionarlo correctamente es recurrir a la regla de la jerarquía operacional que especifica qué aspectos se deben resolver primero y cuáles después. Recuerda que esto es importante para lograr la respuesta en menos de 8 segundos. Lo que debes resolver es: 267 ÷ 3 x 2 - 4 = ?

Errores comunes pueden surgir al resolverlo, incluso entre personas con conocimientos avanzados. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Esta prueba numérica la debiste resolver siguiendo la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha. Si lo hiciste así, la respuesta correcta es 174. ¿Tuviste éxito? Espero que sí y si no fue así, no hay nada mejor que seguir practicando para potenciar tus habilidades y potencial.

Conoce el paso a paso para llegar al número correcto en cuestión de segundos. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Hacer cálculos mentales es una poderosa forma de mantener tu cerebro activo, ágil y saludable. A continuación, te presento algunos beneficios comprobados científicamente:

Mejora la memoria de trabajo: Resolver operaciones mentales fortalece la capacidad del cerebro para retener y manipular información temporalmente. Según un estudio del neurocientífico Torkel Klingberg en la revista Trends in Cognitive Sciences , este tipo de entrenamiento aumenta la plasticidad cerebral y la capacidad de concentración.

Resolver operaciones mentales fortalece la capacidad del cerebro para retener y manipular información temporalmente. Según un estudio del neurocientífico en la revista , este tipo de entrenamiento aumenta la plasticidad cerebral y la capacidad de concentración. Aumenta la velocidad de procesamiento mental: Hacer cálculos sin ayuda estimula las conexiones neuronales. Una investigación de Susanne M. Jaeggi, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que las personas que entrenaban con tareas numéricas mejoraban su velocidad de razonamiento y resolución de problemas.