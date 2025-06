Para ser feliz o conseguir un buen desarrollo personal, debemos alejarnos de ciertas situaciones o de personas que nos impiden ello. Es verdad que no es fácil desprenderse de lo que tanto queremos, pero es importante priorizarse uno mismo. A fin de revelarte qué necesitas soltar ahora, te invito a desarrollar un test de personalidad que te quitará la duda con una simple decisión.

Cuando te alejas de aquello que te hace daño, estás priorizando tu salud mental y bienestar en general. La preocupación, el resentimiento o frustración no están presentes en tu ser; al contrario, tiendes a enfocarte en ti. Eso indica que tu autoestima se mejora y tienes una mayor motivación para cumplir con las metas que te has trazado.

Ahora, para que descubras esta importante información necesitas prestar atención a lo que te indicaré. A continuación, observarás tres bolas mágicas. Cada una tiene algo que revelarte, pero tienes que elegir una de las opciones. No lo dudes mucho, solo enfócate en lo que te recomienda tu intuición.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Tendrás que decidirte por una de estas bolas mágicas. (Creación: Mag / Freepik)

Conoce los resultados del test de personalidad

¿Elegiste la bola mágica #1?

Quieres hacer las cosas bien, pero el perfeccionismo extremo sería una trampa que te causaría daño. Si buscas la perfección absoluta, te sentirás insuficiente o no estarás satisfechos con los logros que tienes en mente. Necesitas crecer paso a paso y vivir distintas experiencias para que tomes decisiones más acertadas. No habrá problema si cometes errores; al contrario, aprende de ellos.

¿Elegiste la bola mágica #2?

Buscas constantemente la aprobación de los demás y eso no te permite a ser auténtico. En el fondo, no te sientes cómodo con la personalidad que estás demostrando. Si tus decisiones dependen de otros, entonces, no estás pensando en tu felicidad. Tienes que soltar esa búsqueda incesante de validación. Confía en ti y toma decisiones que te hagan sentir orgulloso.

¿Elegiste la bola mágica #3?

Nadie está libre de cometer algún error. Quizás hayas tomado decisiones de la cuales estás arrepentido, pero no te puedes aferrar a la culpa de lo que ya pasó. Eso te encadena al sufrimiento y no visualizas qué puedes lograr. Es importante que reconozcas tus fallos, aprende de las lecciones y sigue hacia adelante. Recuerda que el pasado no cambiará, pero sí puedes construir tu futuro en base a ello.

Para comprender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas empleadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para analizar la personalidad de una persona. Estas pruebas ayudan a identificar cómo piensa, siente y se comporta un individuo, y su objetivo principal es aportar información clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales.