Cada ser humano tiene sus propias maneras de pensar y de actuar, y eso se aprende de las distintas experiencias que ofrece la vida. Dichas formas pueden ser positivas, negativas o una combinación, pero, ¿tú realmente sabes cómo es tu verdadero carácter? Probablemente tengas una idea; no obstante, si quieres saberlo con certeza, un test de personalidad puede acabar con las dudas. Una simple decisión te permitirá acceder a una intrigante información.

Para tener una mejor compresión de qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas usadas por médicos, psicológicos y psiquiatras para evaluar la personalidad de un ser humano. Se puede medir cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Estas pruebas tienen como objetivo principal brindar una información para diagnosticar problemas, dar tratamiento y prevenir enfermedades mentales.

El desarrollo de esta prueba es sencillo. En unos instantes, visualizarás una imagen con 4 perros de distintas razas. Tu deber será elegir una de las opciones mostradas y así conocerás qué mensaje te quiere ofrecer. No te compliques pensando cuál es la mejor opción porque no existe. ¿Listo para intentarlo? Antes de participar, ten en cuenta que este test está diseñado para entretener; es decir, no debes tomarlo como una real evaluación psicológica.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Mira la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Uno de estos perros revelaré el tipo de carácter que posees. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela el perro #1?

La empatía es lo que define tu carácter. No sueles criticar o hablar mal de los demás, al contrario, tienes esa habilidad para entender los sentimientos de otras personas y conectarte a ellas. Siempre te preocupas por el bienestar de tu círculo cercano y sabes brindar consejos valiosos. Es más, cuentas con la habilidad de convencer que “todo irá bien” o “mejorará”.

¿Qué revela el perro #2?

Tu carácter está marcado por ser sociable. No te gusta estar solo en ningún momento, al contrario, deseas la compañía de las personas que más aprecias. Es más, tienes una gran facilidad para hacer nuevas amistades en cualquier lugar que visites. Eso demuestra que eres un ser comunicativo y te nutres del contacto con los demás.

¿Qué revela el perro #3?

La tranquilidad y realizar lo correcto es lo que define tu carácter. Piensas profundamente sobre cada situación que se presenta, considerando detalles y entender cómo funcionan. No tomas decisiones precipitadas; al contrario, las analizas y buscas distintas opiniones antes de actuar. Posees una mente reflexiva y eso te ha permitido tener éxito hasta el momento.

¿Qué revela el perro #4?

Te resaltas por contar con un carácter decidido y orientado a la acción. No piensas mucho cuál es la mejor opción o te quedas esperando; al contrario, cuando te centras en un objetivo tratas de cumplirlo con total energía. También cuentas con una gran iniciativa y eso es admirable. Esa determinación te ha permitido vencer retos que parecían difíciles de superar.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.