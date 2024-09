Hace unas semanas, Apple presentó el iPhone 15 y los modelos iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Este dispositivo, que promete ser uno de los más avanzados del mercado móvil, llamó la atención de los usuarios por sus características y su precio, que es de alrededor de 800 dólares, posiblemente más dependiendo del modelo.

Muchas personas están dispuestas a hacer lo que sea para obtener el nuevo teléfono porque es caro. La historia de una joven que aceptó cortarse el cabello por un iPhone 15 se hizo viral en las redes sociales, pero las cosas no salieron como se esperaba. ¿Qué sucedió exactamente y por qué se propagó?

Tres mujeres aceptaron participar en el reto de TikTok del usuario @hotspanishmx de raparse por completo la cabeza en un concurrido centro comercial de la Ciudad de México para ganarse el recientemente lanzado teléfono de Apple.

Así que cada concursante tuvo que elegir un tarro de un color diferente para determinar quién ganaría. La tensión en el ambiente era palpable mientras se abrían los tarros y, al final, la mayor se llevó a casa el codiciado iPhone 15.

La más joven recibió 5.000 pesos mexicanos (unos 277 dólares), mientras que la última, visiblemente decepcionada, recibió solo 500 pesos (casi 28 dólares). Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, la participante rompió a llorar, ya que deseaba claramente el primer premio.

La reacción de la chica generó todo tipo de comentarios y varios internautas exigieron que, a modo de consuelo, se le entregara un iPhone a todas las participantes.

“Aunque no sea el iPhone 15, pero por lo menos un 11 se merecía la nińa por sus lágrimas”; “Eso es trampa, cada una merecía su iPhone”; “La de rojo me dio pesar”; “Personalmente si mi hija y mi esposa veo que se van a rapar el cabello por ese teléfono, le digo yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo”; “yo ni loca me rapo por un iPhone”; “Se merecían las tres un iPhone por el sacrificio de rasparse la cabeza”, escribieron las personas.

Cabe agregar que el tiktoker HotSpanish, quien acumula millones de seguidores, es conocido por realizar retos entre las personas en lugares públicos. Usualmente, ofrece como premio artículos costosos o dinero en efectivo.

¿Quién es HotSpanish?

Roberto Gonzáles Manso, mejor conocido como HotSpanish, es un cantante y youtuber estadounidense de ascendencia mexicana que nació en Michoacán. Nació el 14 de enero de 1989 y actualmente es un exitoso creador de contenido y cantante de música urbana que publica videos en donde hace retos en lugares públicos a cambio de dinero o premios costosos.

