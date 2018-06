Argentina vs. Islandia: la razón por la que Caballero posó de forma distinta en el himno de la Albiceleste

El arquero de la selección argentina, Wilfredo Caballero, fue protagonista de una acción previa al encuentro frente a Islandia. El guardameta se ubicó de forma distinta a sus compañeros durante la entonación del himno de su país en el Mundial Rusia 2018.

Ambas selecciones se encontraban sobre el campo y era el turno de Argentina de cantar su himno correspondiente, cuando de pronto se logró apreciar que mientras todos los seleccionados Albicelestes se encontraban parados de frente, Caballero estaba en diagonal ubicado de manera diagonal.

La razón de esta singular acción la brindó días antes durante una entrevista al diario La Nación, cuando confesó hacerlo por el lugar de ubicación de la bandera Albiceleste.

“Se lo noté a Fabricio Coloccini, en el Mundial juvenil que ganamos en 2001. Me gusta mirar la bandera cuando canto el himno. En la cancha de Boca me quedé buscándola antes del partido contra Haití, pero no estaba. Me parece un gesto que dice mucho”, precisó el portero.

Cabe señalar que la selección argentina comparte el segundo lugar del Grupo D del Mundial Rusia 2018 con Islandia. Croacia es la líder y Nigeria se ubica al final de la serie.