No solo Lionel Messi le dejó un recado a Louis van Gaal tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial Qatar 2022. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la ‘Albiceleste’, también se sumó a la carga contra el seleccionador de Países Bajos, de polémicas declaraciones en la antesala del encuentro por el Mundial Qatar 2022.

“Escuché a Van Gaal decir ‘tenemos ventaja en los penales’. Si vamos a los penales, ganamos’. Creo que necesita mantener la boca cerrada” declaró el ‘Dibu’ en entrevista con BeIn Sports, luego de la tanda de penales que acabó con triunfo sudamericanos, por un 4-3, después del 2-2 en el tiempo extra.

Pero antes de ello, Martínez fue captado totalmente descontrolado cuando se retiraba de la cancha. En el camino, pasó cerca de la zona técnica neerlandesa y comenzó a proferir insultos dirigidos posiblemente a Louis van Gaal. “Mantén la boca cerrada, mantén la boca cerrada, me los co*** dos veces, me los co*** dos veces”, dijo en inglés. Y remató en español: “p*** de m***, p*** de m***”.

‘Dibu’ Martínez, héroe en Argentina

El guardameta fue uno de los héroes de la noche al detener los dos primeros penales de Países Bajos, después de que el partido y la prórroga acabaran 2-2. Argentina acabó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales.

“Me llegaron dos veces en el final (del partido), el árbitro parecía que quería que nos empataran. Después los muchachos (sus compañeros) estaban cansados, sentí que los tenía que ayudar ahí y no pude. Gracias a Dios después atajé dos penales, que pudieron ser más”, dijo Martínez.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es emoción. Esto lo hago por 45 millones de personas, el país no pasa un buen momento por el tema económico y eso y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio en este momento”, añadió el arquero que milita en Aston Villa.