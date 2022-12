El Mundial Qatar 2022 ingresó a su etapa final, donde las selecciones participantes se baten a duelo en partidos de alto voltaje con el objetivo de ganar para seguir en carrera por el título. En esa línea, Brasil y Croacia se verán las caras este viernes 9 de diciembre por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si bien los cariocas parten como favoritos, los croatas no se sienten menos y saldrán en busca de dar la sorpresa. A continuación, conoce todos los detalles de este compromiso que será seguido a nivel local e internacional.

¿Cómo llega Brasil?

Los pupilos de Tite superaron el Grupo G del Mundial 2022 con dos victorias y una derrota, sorpresiva dicha sea de paso. Vencieron a Serbia (2-0) y Suiza (1-0) y cayeron en la última jornada contra Camerún (0-1), aunque con un equipo alterno.

Ya en cuartos de final, golearon a Corea del Sur (4-1) demostrando prácticamente su mejor versión en el terreno de juego.

Presente de Croacia

Los subcampeones del mundo fueron segundos en el Grupo F, por detrás de Marruecos, con un saldo de un triunfo y dos empates. Superaron a Canadá (4-1) y luego igualaron sin goles con el cuadro africano y con Bélgica.

Ya en las instancias finales, el cuadro de Luka Modric derrotó por penales (3-1) a Japón tras quedar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.

A qué hora juega Brasil vs. Croacia

El cotejo se comenzará a jugar desde las 10:00 a.m. de Perú, pero aquí te mostramos los horarios internacionales.

País Horario México 09:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Estados Unidos 11:00 a.m. Argentina 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Paraguay 12:00 p.m. Brasil 12:00 p.m. España 04:00 p.m.

¿Cómo ver Brasil vs. Croacia en vivo por TV? Canales

A nivel internacional se podrá seguir el partido entre brasileños y croatas por la señal de DIRECTV Sports, que transmite todo el Mundial. Igualmente, te mostramos las otras opciones que existen por país.

País Canal Argentina Las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App Bolivia Unitel, Bolivia TV, Red Uno, Tigo Sports Bolivia Brasil NOW NET e Claro, Globo, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App Ecuador DIRECTV Sports App, CNT Play, DIRECTV Sports Ecuador México Blue To Go Video Everywhere, ViX, TUDN En Vivo, Azteca 7, Las Estrellas, VIX+, TUDN, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa Paraguay Tigo Sports Paraguay Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App España Gol Mundial Estados Unidos Foxsports.com, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Peacock, Sling, Telemundo, FOX Network Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1, Antel TV, DIRECTV Sports App, TCC, Montecable HD 1, MCGo Live Venezuela DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

Opciones para seguir el Mundial por Internet y live streaming

Asimismo, tienes alternativas online para seguir los partidos de la Copa del Mundo. Conoce algunas de ellas.

DIRECTV Go

ViX y ViX Plus

Sky Sports

Blue To Go

TyC Sports Play

Historial, Brasil - Croacia

En un Mundial, ambas selecciones se enfrentaron en dos ocasiones. La primera vez fue en Alemania 2006, en fase de grupos, y la victoria quedó para el lado de la ‘Canarinha’ por 1-0 con gol de Kaká. La segunda vez que midieron fuerzas fue en Brasil 2014, donde los locales celebraron por 3-1 con doblete de Neymar y otro tanto de Oscar.

Repasa el historial completo de enfrentamientos, que lidera Brasil.

2005 | Brasil 1-1 Croacia, amistoso

2006 | Brasil 1-0, Mundial

2014 | Brasil 3-1, Mundial

2018 | Brasil 2-0, amistoso

¿En qué estadio juegan Brasil vs. Croacia los cuartos de final?

El estadio Ciudad de la Educación, también conocido como estadio Qatar Foundation, está ubicado en la ciudad de Rayán, Catar. Su forma se elabora como un diamante irregular, con capacidad para 44 667 espectadores.

El estadio Ciudad de la Educación está ubicado en Rayán, Catar. (Foto: FIFA)

Declaraciones de Neymar tras clasificar a cuartos de final

“Me dio miedo, porque venía muy bien, de una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día. Pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Ha merecido la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy.

Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné.

Es hora de ir más allá. Soñamos con el título, pero hay que ir paso a paso. Aún faltan tres partidos. Estamos preparados y centrados en conseguir el título”.

Palabras de Luka Modric luego de vencer a Japón

“No era casualidad que ganaran a alemanes y españoles Es un equipo muy atlético y físico. No fue fácil para nosotros. No estuvimos a nuestro nivel, pero tuvimos dos o tres ocasiones muy buenas en la primera parte.

No jugamos bien. Entramos bien, pero al final de la mitad no estuvimos bien y nos marcaron. Nos decidimos por los tiros centrales, teníamos a Petković y Budimir, después de Livaj. Les causamos muchos problemas allí, tuvimos algunas oportunidades. Un partido muy difícil, pero lo más importante es que estamos en cuartos de final.

Si lo hubiéramos marcado, tal vez nos hubiera ido mejor, pero llegamos a la tanda de penaltis, donde Livakovic estuvo increíble.

El fútbol es impredecible, cualquier cosa puede pasar. Venga quien venga, estamos felices de estar ahí. Creo que estaremos a un mejor nivel que hoy. El cuarto partido ya lo juega el mismo equipo, no es fácil de soportar, pero ahora tenemos cuatro o cinco días en los que intentaremos recuperarnos lo mejor posible”.

¿Cuántas Copas del Mundo tiene Brasil?

La selección brasileña es el país que más Mundiales ha ganado en toda la historia: cinco en total. Tocó la gloria en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Sin embargo, hace buen tiempo que no repite el plato y este año quieren cortar con la sequía.

La Copa del Mundo es el trofeo más importante a nivel de selecciones. (Foto: FIFA)

¿Croacia ha ganado un Mundial alguna vez?

Los croatas nunca han ganado la Copa del Mundo. Sus mejores participaciones se produjeron en las ediciones de 1998 y 2018, donde quedaron en tercer y segundo lugar, respectivamente.

Lista de convocados de Croacia

Arqueros: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic.

Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic. Defensas: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Martin Erlic, Josip Sutalo.

Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Martin Erlic, Josip Sutalo. Volantes: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sucic.

Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sucic. Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Karamaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir, Marko Livaja.

Lista de convocados de Brasil

Arqueros: Alisson Becker, Weverton, Ederson Moraes.

Alisson Becker, Weverton, Ederson Moraes. Defensas: Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Bremer.

Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Bremer. Volantes: Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro.

Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro. Delanteros: Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinícius Junior, Rodrygo Goes, Pedro, Gabriel Jesús, Antony, Gabriel Martinelli.

Fechas del Mundial 2022

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 comenzó el domingo 20 de noviembre y culminará el domingo 18 de diciembre. Y en la fecha de inauguración de la Copa del Mundo se enfrentará el país anfitrión, Qatar contra Ecuador en el Estadio Al Bayt (Jor).

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

Fechas de los partidos de cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

Sábado 10 de diciembre

Fechas de los partidos de semifinal

Martes 13 de diciembre

Miércoles 14 de diciembre

Fecha del partido por el tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

Fecha del partido de la final

Domingo 18 de diciembre

Horarios y canales para ver Qatar 2022

Si estás en Perú – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Latina TV, DirecTV Sports)

Si estás en Colombia – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports)

Si estás en Ecuador – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF)

Si estás en México – 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas (Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports)

Si estás en Estados Unidos – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Fox Sports, FS1, Telemundo, Univision, Vix)

Si estás en Bolivia – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Unitel, Red UNO, Tigo Sports)

Si estás en Venezuela – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Televen, IVC, DirecTV Sports)

Si estás en Paraguay – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Telefuturo, SNT, Tigo Sports)

Si estás en Chile – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Si estás en Argentina – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública)

Si estás en Brasil – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (TV Globo)

Si estás en Uruguay – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports)