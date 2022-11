Este 20 de noviembre del 2022, iniciará el Mundial de Qatar . Los fanáticos del fútbol estarán pendiente de lo que hacen las principales selecciones en el torneo, lo que pasa con Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé y el resto de constelaciones que brillarán en el certamen que se realizará en territorio catarí. Para que no te pierdas ningún partido de este campeonato del mundo, te dejamos el fixture completo , con horarios, TV y sedes donde se disputarán los 64 partidos.

Fixture/calendario completo de la primera fase de grupos del Mundial Qatar 2022

A pesar de que el partido inaugural de Qatar 2022 sería entre Senegal y Países Bajos el 21 de noviembre, la FIFA tomó la decisión de adelantar la Copa del Mundo al 20 de noviembre 11:00 a.m. (hora peruana) teniendo el duelo entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt (Jor). Esto con el objetivo de seguir la tradición de la Copa Mundial de la FiFA, en la que los anfitriones o vigentes campeones se enfrentan el primer partido de la competencia, señalaron a través de un comunicado. Descarga aquí el calendario completo del mundial.

Fase de grupos del Mundial 2022

DOMINGO, 20 de noviembre

Qatar vs. Ecuador desde las 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

LUNES, 21 de noviembre

Inglaterra vs. Irán desde las 8:00 a.m. | Grupo B | Estadio Khalifa (Rayán)

Senegal vs. Países Bajos desde las 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Estados Unidos vs. Gales desde las 2:00 p.m. | Grupo B |Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

MARTES, 22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudí desde las 5:00 a.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

Dinamarca vs. Túnez | 8:00 a.m | Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

México vs. Polonia | 11:00 a.m | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Francia vs. Australia | 2:00 p.m | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

MIÉRCOLES, 23 de noviembre

Marruecos vs. Croacia | 5:00 a.m | Grupo F | Estadio Al Bayt (Jor)

Alemania vs. Japón | 8:00 a.m | Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Costa Rica | 11:00 a.m | Grupo E | Estadio Al Thumama (Doha)

Bélgica vs. Canadá | 2:00 p.m | Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

JUEVES, 24 de noviembre

Suiza vs. Camerún | 5:00 a.m | Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Uruguay vs. Corea del Sur | 8:00 a.m | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Portugal vs. Ghana | 11:00 a.m | Grupo H | Estadio 974 (Doha)

Brasil vs. Serbia | 2:00 p.m | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

VIERNES, 25 de noviembre

Gales vs. Irán | 5:00 a.m Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Qatar vs. Senegal | 8:00 a.m | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Países Bajos vs. Ecuador | 11:00 a.m | Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Inglaterra vs. Estados Unidos | 2:00 p.m | Grupo B | Estadio Al Bayt (Jor)

SÁBADO 26 de noviembre

Túnez vs. Australia | 5:00 a.m. | Grupo D |Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia - Arabia Saudí | 8:00 a.m. | Grupo C |Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Francia – Dinamarca | 11:00 a.m. | Grupo D |Estadio 974 (Doha)

Argentina - México| 2:00 p.m. | Grupo C |Estadio Nacional de Lusail

DOMINGO, 27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica | 5:00 a.m. | Grupo E | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Bélgica vs. Marruecos | 8:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Croacia vs. Canadá| 11:00 a.m. | Grupo F | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

LUNES, 28 de noviembre

Serbia vs. Camerún | 5:00 a.m.| Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sur vs. Ghana| 8:00 a.m. | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Brasil vs. Suiza| 11:00 a.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

Portugal vs. Uruguay| 2:00 p.m. | Grupo H | Estadio Nacional de Lusail

MARTES, 29 de noviembre

Qatar vs. Países Bajos | 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

Ecuador – Senegal| 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Gales – Inglaterra | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Irán - Estados Unidos | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Al Thumama (Doha)

MIÉRCOLES, 30 de noviembre

Túnez vs. Francia | 10:00 a.m.| Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Australia vs. Dinamarca| 10:00 a.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia vs. Argentina | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Arabia Saudí vs. México | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

1 de diciembre

Croacia vs. Bélgica | 10:00 a.m.| Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Canadá vs. Marruecos| 10:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Japón vs. España| 2:00 p.m. |Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

Costa Rica vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

2 de diciembre

Corea del Sur vs. Portugal | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Ghana vs. Uruguay | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Camerún vs. Brasil | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

Serbia vs. Suiza | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

OCTAVOS DE FINAL

3 de diciembre

1A vs. 2B | 10:00 a.m. |Estadio Internacional Jalifa |Partido 49

1C vs. 2D | 2:00 p.m. | Estadio Áhmad bin Ali | Partido 50

4 de diciembre

1D vs. 2C | 10:00 a.m. | Estadio Al Zumama | Partido 52

1B vs. 2A | 2:00 a.m. | Estadio Al Bait | Partido 51

5 de diciembre

1E vs. 2F | 10:00 a.m. | Estadio Al Yanub | Partido 53

1G vs. 2H | 2:00 p.m. | Estadio 974 | Partido 54

6 de diciembre

1F vs. 2E | 10:00 a.m. | Estadio de la Ciudad de la Educación | Partido 55

1H vs. 2G | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 56

CUARTOS DE FINAL

9 de diciembre

G53 vs. G54 | 10:00 a.m. | Estadio de la Ciudad de la Educación | Partido 58

G49 vs. G50 | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 57

10 de diciembre

G55 vs. G56 | 10:00 a.m. | Estadio Al Zumana| Partido 60

G51 vs. G52 | 2:00 p.m. | Estadio Al Bait | Partido 59

SEMIFINALES

13 de diciembre

G57 vs. G58 | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 61

14 de diciembre

G59 vs. G60 | 2:00 p.m. | Estadio Al Bait | Partido 62

TERCER PUESTO

17 de diciembre

P61 vs. P62 | 10:00 a.m. | Estadio Internacional Jalifa

FINAL

18 de diciembre

G61 vs. G62 | 10:00 a.m. | Estadio de Lusail

Dónde ver los partidos del Mundial Qatar 2022, EN vivo

Perú - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Latina TV , DirecTV Sports

5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | , DirecTV Sports Colombia - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

- 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

- 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México - 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

- 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

- 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TV Globo

- 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TV Globo Uruguay - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Cuándo será la inauguración del Mundial Qatar

El Mundial Qatar 2022 empezará el domingo 20 de noviembre con el partido inaugural que disputarán la selección de Qatar y Ecuador. Antes, habrá el clásico show de apertura de las Copa del Mundo, en donde artistas de talla mundial pondrán a disposición su talento para amenizar el instante deportivo en el recinto catarí. Asimismo, se esperaba que la ceremonia inicial de Qatar 2022 cuente con la presencia de Shakira , sin embargo días antes del evento deportivo se confirmó que la colombiana no formará parte del evento de apertura de la Copa Mundial de la FIFA. Como se recuerda, en una primera ocasión estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y luego Brasil 2014. El estadio en donde se llevará a cabo la ceremonia de Qatar 2022 tiene estilo de tienda beduina y una capacidad para 60 mil asistentes.

¿Cómo ver vía streaming y link para ver los patidos del Mundial Qatar 2022?

En México

Gracias a los servicios de streaming, desde cualquier parte del mundo y tan solo con un dispositivo móvil y accesos a Internet, uno puede ver una serie o película. Ahora, no solo tenemos al alcance de nuestras manos largometrajes, también partidos de fútbol, pues muchas cadenas de televisión especializadas en deporte han empezado a invertir en sus propios canales de streaming.

Por ejemplo, ViX de Televisa-Univision transmitirá de forma gratuita 30 partidos del mundial. Por su parte, Vix Plus también compartirá partidos del mundial y tendrá 10 de forma exclusiva si uno adquiere el servicio mensual.

Pero Vix no es el único. Los partidos de la selección mexicana también se podrán ver a través de SKY. Este servicio de streaming compartirá 24 partidos de Qatar 2022 y podrán ser vistos al descargar la app Blue To Go. (Aquí más información)

En Argentina

Si estás en Argentina, una opción para ver el partido es a través de la Televisión Pública Nacional. Además, podrás verla a través de su página web. Pero si eres fan de Leonel Messi y no te quieres perder sus partidos o simplemente quieres apoyar a los hermanos latinoaméricanos. Podrás acceder a estos partidos mediante diferentes servicios de streaming.

La Selección Argentina es una de las favoritas de este mundial. Y sus partidos podrán ser vistos OnDemand a través de DirecTV Go, TyC Sports Play, Flow o Telecentro Play. Además, felizmente, verlo por medio de un streaming permite que no haya demora que pueda generar una mala experiencia. (Aquí más información)

En España

La compañía Mediapro creó la plataforma digital y móvil Gol Mundial para compartir los 64 partidos de las selecciones internacionales, pero solo 44 juegos y todos los encuentros de la selección de España se podrán ver en exclusiva por los que paguen este servicio.

Los españoles podrán sintonizar los tres partidos de la Selección de España mediante la señal de Movistar Plus+, LaLigaSportTV y LaLiga TV Bar, siempre que paguen la membresía de Gol Mundial. (Aquí más información).