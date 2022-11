Ecuador vs. Senegal chocarán por la tercera fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022 y el resultado definirá al clasificado a octavos de final. Hasta el momento, la ‘Tri’ tiene cuatro puntos y solo necesitará de un empate frente a los ‘Leones de Teranga’, que suma tres unidades. Conoce cuándo, a qué hora y en qué canal ver este atractivo enfrentamiento.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA ECUADOR vs. SENEGAL?

El partido Ecuador vs. Senegal se disputará este martes 29 de noviembre, desde las 10:00 a. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Khalifa International Stadium de Doha. El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia.

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Perú – 10.00 a. m.

Ecuador – 10.00 a. m.

Colombia – 10.00 a. m.

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 11.00 a. m.

Venezuela – 11.00 a. m.

Argentina – 12.00 p. m.

Chile – 12.00 p. m.

Uruguay – 12.00 p. m.

Brasil – 12.00 p. m.

Paraguay – 12.00 p. m.

Portugal – 3.00 p. m.

Inglaterra – 3.00 p. m.

Italia – 4.00 p. m.

España – 4.00 p. m.

¿EN QUÉ CANAL VER ECUADOR vs. SENEGAL?

La presentación de la ‘Tri’ será transmitida por Teleamazonas, Canal del Fútbol y CNT Play en territorio ecuatoriano; mientras que Directv Sports lo hará para todo Sudamérica. En Argentina, el cotejo también será emitido por TyC Sports. Revisa la lista de todos los países.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Red Uno, Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV, Unitel

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV, Globo, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports App, Canal 13, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, CNT Play

Internacional: FIFA+

México: Blue To Go Video Everywhere, VIX+, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España: Gol Mundial

Estados Unidos: Fox Sports 1, Telemundo, Sling, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Peacock, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, TeleDoce Uruguay, Canal 4, Antel TV, MCGo Live, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

La selección de Ecuador ha tenido un gran rendimiento en el Mundial Qatar 2022 y mostró una impresionante versión futbolística ante Países Bajos, aunque no alcanzó para lograr la victoria (1-1). Nuevamente, Enner Valencia fue el gran protagonista del equipo y buscará un récord: marcar siete goles consecutivos con la ‘Tri’ en Copas del Mundo.

Por su parte, el combinado de Senegal ha sabido recuperarse de la ausencia de Sadio Mané y venció, con comodidad, a Qatar (3-1). No obstante, la escuadra ha evidenciado fragilidad en defensa, lo cual podría ser crucial en la última fecha de la fase de grupos: está obligado a ganar y podría dejar espacios en la retaguardia.

ANTECEDENTES DE ECUADOR vs. SENEGAL

Hay dos antecedentes previos de un partido Ecuador vs. Senegal, ambos fueron amistosos y los ‘Leones de Teranga’ ganaron. El primer duelo acabó 1-0, con autogol de Raúl Guerrón en la ‘Tri’; mientras que el segundo encuentro fue 2-1 a favor de los africanos, con anotaciones Mamadou Camará y Moustapha Bayal Sall. Félix Borja había igualado parcialmente para el conjunto sudamericano.