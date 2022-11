Ecuador vs. Senegal competirán por seguir en carrera en el Mundial Qatar 2022 . El estadio Internacional Jaifa será el escenario del duelo entre sudamericanos y africanos por la fecha 3 del Grupo A, zona que completan Países Bajos y el país anfitrión, Catar. A continuación, conoce todos los pormenores de este compromiso que será seguido a nivel internacional y que dejará a un equipos afuera de la competición.

¿Cómo va Ecuador en el Mundial?

La ‘Tri’ está teniendo una destacada participación en el máximo torneo de selecciones, dado que en su debut venció 2-0 a Qatar y en la fecha 2 empató 1-1 con Países Bajos. Todos los goles fueron marcador por el experimentado delantero Enner Valencia, quien es la principal figura.

“La verdad orgulloso de estos chicos, orgulloso del partido que hicieron. Se los dije cuando terminó el primer tiempo ‘perdemos porque somos jóvenes, porque nos falta esa experiencia’”, dijo Gustavo Alfaro luego del cotejo contra los holandeses.

“Se lo jugó muy bien, de igual a igual. Ecuador nunca se sintió de menos, y empatamos a puro fútbol y coraje. Lo único que quería era que, cuando volviéramos al vestuario, nos reconociéramos con lo que habíamos hecho adentro de la cancha. Calculo que la gente debe estar disfrutando del esfuerzo de estos chicos”, añadió.

¿Cuál es el presente de Senegal?

Sin su gran estrella Sadio Mané, los africanos perdieron 2-0 en su estreno contra Países Bajos y luego se recuperó frente a Qatar al imponerse por 3-1 con anotaciones de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng.

Tabla de posiciones del Grupo A

PJ G E P GF GC DF Puntos Países Bajos 2 1 1 0 3 1 2 4 Ecuador 2 1 1 0 3 1 2 4 Senegal 2 1 0 1 3 3 0 3 Qatar 2 0 0 2 1 5 -4 0

Mira Ecuador - Senegal en DIRECTV Sports

Primero debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego descargar la aplicación de DIRECTV GO o ingresar a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

Mira Ecuador - Senegal en Teleamazonas

Teleamazonas es un canal de televisión de Ecuador; está operada por Centro de Radio y Televisión, Cratel S.A., en la ciudad de Quito y por Teleamazonas Guayaquil S.A. Dando CLICK AQUÍ puedes acceder a la transmisión.

Link para ver Ecuador - Senegal en El Canal del Fútbol

El Canal del Fútbol (también conocido como ECDF), es un canal de televisión por suscripción premium ecuatoriano. Como su nombre lo indica, la programación se dedica exclusivamente al fútbol.

Para ver la señal en directo de El Canal del Fútbol deberás ingresar al sitio oficial (https://elcanaldelfutbol.com). Luego, deberás ir al enlace donde dice “Regístrate” y a continuación ingresar los datos del formulario. Posteriormente, haz clic en el botón “Registrarse” y te llegará un correo de verificación con un enlace indicando que debe hacer clic en el mismo. Una vez hecho esto, estarás registrado.

Una vez registrado ya puedes ver los partidos gratuitos; sin embargo, hay partidos que requieren la contratación del servicio en la tienda online.

¿Cómo ver ECDF desde un cable operador?

TVCABLE (canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes.

CNT (canales 3 SD y 777 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

DIRECTV (canales 655 SD Y 1655 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

A qué hora juega Ecuador - Senegal por la Copa del Mundo

En territorio ecuatoriano se disputará el cotejo desde las 10 de la mañana. A continuación, mira los horarios internacionales por país.

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Estados Unidos - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Enner Valencia es el goleador de Ecuador en la Copa del Mundo.

Canales para ver Ecuador - Senegal por TV

En Ecuador, los canales encargados de la transmisión son El Canal del Fútbol (ECDF), Teleamazonas y DIRECTV Sports. Por otro lado, te dejamos las demás cadenas de televisión en el exterior.

En Argentina, TV Pública, TyC Sports, DeporTV, DirecTV Sports, TyC Sports Play y DirecTV Go.

En Ecuador, Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF), DirecTV Sports, ECDF App, ECDF YouTube y DirecTV Go.

En Uruguay, VTV, VTV Plus, Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, TyC Sports, ANTEL1, DirecTV Go, Dexary y TyC Sports Play.

En Perú, Latina TV, DirecTV Sports, Latina Play y DirecTV Go.

En Colombia, GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports, GOL Caracol Play y DirecTV Go.

En Bolivia, Tigo Sports Bolivia, ENTEL, Unitel, Red Uno y Bolivia TV y TiGo Play.

En Venezuela, Televen IVC, DirecTV Sports y DirecTV Go.

En Paraguay, Tigo Sports, Telefuturo, Trece, SNT y TiGo Play.

En Estados Unidos, Telemundo Deportes, FOX Sports 1, Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App.

En Chile, Chilevisión, Canal 13, DirecTV Sports, CHV Play, T13 y DirecTV Go.

En España, GOL Mundial, TVE La 1, GOL Play, fuboTV España y RTVE.e (RTVE Play).

En México, Sky Sports HD, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN, Blue To Go Video Everywhere, TUDN App, Azteca Deportes y Blim TV.

¿Quién será el árbitro y cuál será la terna arbitral de Ecuador - Senegal?

La terna arbitral, en su mayoría, serán franceses. Mira los nombres de todos los jueces.

Arbitro Central: Clement Turpin

Asistente 1: Nicolas Danos

Asistente 2: Cyril Gringore

4to Árbitro: Istvan Kovacs

Por otro lado, estos son los réferis que estarán encargados en el VAR.

VAR Central: Jerome Brisard

Asistente VAR: Benoit Millot

Offside VAR: Ciro Carbone

VAR de Apoyo: Drew Fischer

¿Cuáles son los premios del Mundial y cuánto ganaría Ecuador si pasa a octavos de final?

Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar, US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

Y el campeón de Qatar 2022 ganará US$ 42 millones

Fechas del Mundial Qatar 2022

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre