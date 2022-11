Tras su campaña en Boca Juniors y su no renovación con el club argentino, Gustavo Alfaro pasaba desapercibido en cuanto a las selecciones de la región. En medio de una crisis muy gran dentro del vestuario ecuatoriano, muchas críticas y derrotas que perjudicaban al equipo que mejor iniciado las Eliminatorias el entrenador aceptó el reto de ponerse al frente del ‘Tri’ y encaminarlo nuevamente.

Así a mediados de agosto del 2020 Alfaro fue presentado como el nuevo flamante técnico del combinado vecino en su primera experiencia dirigiendo una selección. El primero objetivo: sellar la clasificación a Qatar 2022. Para lo que restaban de las clasificatorias, el argentino supo rearmar el equipo juntando a futbolistas con experiencia y jóvenes promesas.

La fórmula le dio resultados y culminó las eliminatorias en la cuarto posición de la tabla. Ecuador volvía a una Copa del Mundo luego de su ausencia en Rusia 2018. Enner Valencia y Pervis Estupiñán fueron los llamados por el entrenador a liderar a esta selección que se alejó de las polémicas y conflictos internos y llegó consolidada a competir en Qatar 2022.

Para Gustavo Alfaro apostar por una nueva generación de jugadores no significó un problema sino una manera de darle la oportunidad y enseñarles a estos futbolistas como jugar en equipo. Y sin dudas lo logró, en el partido inaugural frente a los anfitriones una gran Ecuador le devolvió la ilusión a todo un país y también a todo el continente adjudicándose el triunfo por 2 a 0.

Pero el camino no sería tan fácil y se toparon con Países Bajos en lo que podría ser el mejor encuentro mundialista de esta selección de Alfaro. Fue un partido sumamente disputado que acabo en empate pero que el mundo entero sentía que Ecuador mereció ganar, tal fue la impresión que el mismo Van Gaal se lo dijo en privado a Alfaro.

El entrenador dijo al final del encuentro que se sentía muy orgulloso de sus jugadores por lo que habían hecho en la cancha. “Se los dije al final del primer tiempo, perdemos porque somos jóvenes, porque nos falta esa madurez, esa experiencia, porque nos impactó el resultado de Senegal antes de empezar el partido y porque teníamos un respeto bien entendido por Holanda”. Añadió que después del gol pudieron jugarle de igual a igual al rival y que a él no le importaba el resultado sino cómo jugarían dentro de la cancha y que se reconocieran por ello.

Las palabras de Alfaro en conferencia de prensa y fuera de ella serían una constante de reflexión para todos. Su visión más allá del fútbol y poniendo al grupo por encima del deporte rey ha sido reconocido en esta Copa del Mundo. Entre ellas su gesto defendiendo a Moisés Caicedo ante una pregunta sobre la falta de derechos humanos en Qatar por un medio internacional. El técnico no dudó en responder por su jugador que inmediatamente lo miró en busca de apoyo y consejo, una acción que demostró la gran influencia que tiene dentro del vestuario.

Con una victoria y un empate, el partido frente a Senegal era crucial para continuar en carrera en este Mundial. Pese a ello, Alfaro fue claro que al decir en la previa que el resultado no lo determina todo para él: “No me gusta el discurso según el cual si nos clasificamos somos bárbaros y si no todo lo que hicimos es malo. Para mí, hicimos todo lo que Ecuador debía hacer. Ojalá mañana tengamos el fútbol y el rendimiento que permita seguir adelante. Hasta aquí, los méritos los hemos acumulado”, sentenciaba.

Pese a los esfuerzos de los ecuatorianos y el breve empate, un 2 a 1 selló el encuentro y dejó eliminada a la selección de Gustavo Alfaro en fase de grupos, sin poder igualar su mejor participación mundialista del 2006 donde llegaron hasta octavos de final. Una vez finalizado el partido se vio al argentino entrar a la cancha levantando a sus jugadores que lloraban en la cancha arrepentidos por el resultado, un gesto que nuevamente mostró lo que el técnico significa para estos futbolistas.

Convencido del trabajo que ha realizado, Gustavo Alfaro aseguró que Ecuador tiene hoy en día una generación joven de jugadores y que para él es un equipo con más futuro que presente, algo por lo que se debe luchar. Ya en la sala de prensa aceptó que ha sido un golpe muy duro para todos y que son detalles los que terminaron marcando la diferencia. En cuanto a su futuro, no quise revelar nada ni tomar ninguna decisión. Lo cierto es que pese a la eliminación lo logrado por Alfaro se nota y sería una muy buena decisión por parte de la Federación darle una vez más la confianza y así continuar con el proceso con miras al Mundial del 2026.