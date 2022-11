Probablemente haya sido una foto sacada de contexto la que originó todo. Después del triunfo de Argentina sobre México por la fecha 2 del Mundial Qatar 2022 trascendió un video del festejo del plantel albiceleste en el vestuario del estadio de Lusail. Y hubo un detalle con Lionel Messi como protagonista que el boxeador mexicano Canelo Álvarez interpretó como una afrenta a su patria.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, interrogó el boxeador a sus más de dos millones de seguidores en Twitter. En seguida la pregunta se hizo viral generando miles de interacciones en dicha red social. De la nada, al capitán argentino -respetuoso como pocos, según los que más lo conocen- le salió un “enemigo” público, uno de gran peso. Supermediano para ser exactos.

El enojo no quedó en eso y pasó a una amenaza velada. “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!” , escribió junto a emojis de puñetazos, insultos de una cara iracunda y llamas. “¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam*** que hizo”, añadió en otro tuit.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El mexicano, hoy uno de los mejores boxeadores del mundo, pero casi del tamaño y peso del argentino (1.74 mts. contra 1.70 y 76 kilos vs. 72), no soportó ver qué en medio de los festejos argentinos la camiseta de su selección esté en el suelo y que Leo, en un intento de sacarse los chimpúnes, patee el polo sin intención alguna.

Los tuits generaron un sin fin de respuestas. Entre apoyo y críticas para Canelo. Pero también la defensa de dos grandes amigos de Lionel Messi. El primero que saltó al “ring” de Twitter fue Sergio Agüero, el mejor amigo de la Pulga.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da” , tuiteó el Kun, que se encuentra en Qatar disfrutando del Mundial.

Agüero y Canelo siempre han tenido una relación formal e incluso se intercambiaron mensajes en las redes sociales cuando al argentino le tocó anunciar su retirada debido a sus problemas cardíacos. Sin embargo, esa ‘amistad’ podría tener sus días contados.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

El Kun no fue el único en salir en defensa del capitán argentino. Cesc Fábregas, su excompañero en el Barcelona, no dudó en explicarle a Álvarez cómo es un vestuario de un equipo de fútbol después de una victoria tan importante como la de Argentina sobre México.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante” , comentó.

Es muy probable que a Leo Messi le pregunten sobre lo ocurrido en la próxima rueda de prensa o en el momento en el que los periodistas tengan la más mínima chance. Sin embargo, la crítica de Canelo Álvarez no ha sido la primera que recibió el rosarino en su carrera. Hubo otros, muchos peores.

El momento Unos usuarios. entre ellos ‘Canelo’ Álvarez, acusaron a Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones de Argentina en el vestuario, mientras que otros lo defendieron y señalaron que no se percató. (Video: IG Nicolás Otamendi).

Zlatan: “Fracasé en el Barza por culpa de Messi”

Zlatan Ibrahimovic llegó al Barcelona el 27 de julio de 2009 con un cartel de súper goleador. Un fichaje espectacular que quedó reflejado en su costo: 71 millones de dólares entre los 46 millones en efectivo más el traspaso de Eto’o al Inter y otros cinco millones, lo que lo convirtió en el traspaso más caro del Barza en esa época.

Sin embargo, las cosas no salieron como se pensaba y el sueco terminó dejando España en agosto del 2010, un año después. Veintidós goles y 12 asistencias en 46 partidos, además de cinco títulos, fue el balance del delantero en el elenco dirigido por Pep Guardiola. Números que cualquier ‘9′ desearía, pero él no. Para Ibra fue un fracaso y la culpa, de manera indirecta, la tuvo Lionel.

“Empecé bien en Barcelona, pero luego Messi comenzó a hablar. Quería jugar de centrodelantero, no de extremo, por lo que el sistema pasó de 4-3-3 a 4-5-1″, contó Zlatan asegurando que desde ahí todo se derrumbó para él en el cuadro español. “Fui sacrificado y ya no tenía la libertad en el terreno de juego que necesitaba para tener éxito”, añadió.

Quique Setién: “Messi no es fácil de gestionar”

Entre los años convulsivos que tuvo el Barcelona por la crisis que carcomía la institución, Quique Setién fue uno de los técnicos. Llegó al club luego de dirigir al Real Betis y Las Palmas en la primera división de España. Antes estuvo en clubes de segunda. Es decir, posiblemente no tenía la espalda para guiar un vestuario lleno de super estrellas.

Entre buenos y malos momentos, Setién pasaba sus días en el Camp Nou. Aunque la derrota por 8-2 ante el Bayern Múnich, la peor en la historia del club, fue el punto de quiebre para la salida del entrenador español en 2020, pese a que tenía contrato hasta 2022.

Pasaron algunos meses en silencio hasta que decidió hablar. Setién dio una entrevista al reconocido diario “El País” y no dudó en mencionar a Lionel Messi. Y no solamente para elogiarlo y catalogarlo como el mejor futbolista de todos los tiempos, sino también para desnudar su forma de ser en un vestuario.

“Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?”, señaló.

“Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas”, finalizó.

Van Gaal por partida doble: contra Messi y Neymar

Louis van Gaal es actual técnico de Países Bajos, uno de los posibles rivales de Argentina en cuartos de final. Pero más allá de si se encuentran o no en instancias decisivas en el Mundial Qatar 2022, al entrenador y al argentino los une una declaración del neerlandés hace algunos años.

En una entrevista con el diario “El País”, Van Gaal no dudó en criticar abiertamente a Messi por su falta de sentido colectivo del juego. Una crítica en la que también incluyó a Neymar. “Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”, señaló en 2019.

“Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal...! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona”, finalizó.





