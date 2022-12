El fastidio, la seriedad y la inquietud de las conferencias de prensa desaparecen del rostro de Luis Enrique cuando se trata de una transmisión en Twitch, su nuevo espacio de confort más allá del banquillo. El exseleccionador español, fiel a su estilo, rechazó numerosas entrevistas con periodistas tras la eliminación del Mundial y prefirió romper su silencio en una amena conversación con nada más y nada menos que Ibai Llanos. Un junte épico.

Luis Enrique, mejor conocido como ‘Luis Padrique’, se sienta al costado de Ibai y se sienta en una silla ‘gamer’ como si fuera el sillón de su casa. Está cómodo. Un polo oscuro de Replay, un ‘pantallón’ al frente suyo y una sonrisa dibujada en su rostro marcan la pauta de relajo en una charla de más de una hora.

Miles y miles de personas se conectan para ser testigos de este momento especial, de una dupla que hasta hace algunos años era impensada. Ibai le hace preguntas y el DT de 52 años -con alma de veinticinco- responde y se ‘desahoga’ con la asertividad que no puede exponer en conferencias.

Entonces, sin un periodista que le saque de quicio, Luis Enrique decide hacer un balance del Mundial a su manera. Los sentimientos, las espinas clavadas, las cosas que se pudieron hacer, brotan sin remedio. Contra Marruecos, España no pudo brillar y él asume la responsabilidad, pues el equipo al que dirigió -confiesa- pudo haber llegado mucho más lejos de lo que llegó.

“Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros”, pronuncia con total certeza. Pero las cosas ya están hechas y no queda de otra que voltear la página. Eso sí, hay muchas cosas que hubiera deseado que hayan sido diferentes. Darle más minutos a Sarabia es una de ellas. Hacer un pequeño cambio -jugador por jugador- en su convocatoria es otra.

“Hay uno al que no llevaría, llevaría 25 y quitaría a uno y metería a otro. A uno, fuera. Igual hubiéramos quedado eliminados, pero hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no... Es buena persona pero...”, sentencia sin mencionar el nombre del jugador al que se refiere para no herir susceptibilidades.

🤔 ¿A qué jugador crees que se refiere Luis Enrique? pic.twitter.com/Doi9dSCHHQ — MARCA (@marca) December 12, 2022

El entrenador continúa hablando con Ibai como si fuera el amigo de toda su vida y las risas abundan en todo momento, algo que a este punto sería imposible de ver con los periodistas. La mala relación que tiene con la prensa probablemente nunca termine y es que “no hay nadie de la prensa que le haya dedicado ni un 10% de lo que le hemos dedicado mi staff y yo”.

Además, esa tensión periodística tiene sus razones: “En las ruedas de prensa soy como soy. Si me preguntas una estupidez, te contesto una estupidez. Si me preguntas faltándome el respeto, te contesto faltándote el respeto”. Así de simple.

"Yo en las ruedas de prensa soy como soy: si me preguntas una estupidez, te contesto con una estupidez".



Luis Enrique, con @IbaiLlanos. pic.twitter.com/D6cMBBuv1e — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 12, 2022

Luis Enrique aprovecha para confesar no le hicieron ninguna oferta de renovación después del Mundial -la primera vez que algo así le sucede-, pero le desea lo mejor al nuevo seleccionador Luis de La Fuente. Él, por su parte, busca seguir entrenando, pero ya de nuevo a un club y no una selección. Eso, por ahora, es su prioridad. Mientras tanto, hoy reposa como merece y se da una que otra aventura en ‘Twitch’.

La charla continúa, sus recuerdos con el Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona brotan, y el tema mundialista se mantiene perenne. Incluso, se anima a dar su favorito para ganar el Mundial con los cuatro equipos que quedan. “Me gustaría que Leo Messi ganara la Copa del Mundo, por lo que significa para el fútbol”, dice y muchos de los conectados automáticamente escriben la típica frase “anulo mufa” en el chat del ‘streaming’.

Luis enrique quiere que Messi levante la del mundo y nosotros queremos lo mismo🤍 pic.twitter.com/aHzCcqFzEo — Agusx (@Agussx_) December 12, 2022

Adaptado a las nuevas tecnologías, el exseleccionador español le sigue el juego a Ibai en todo. Le entiende a la perfección. Se queda enganchado con un tutorial de Call of Duty y habla de Minecraft y DOTA como si lo jugara diariamente.

Es esta su nueva faceta y a muchos les agrada. Luis Enrique ha sabido ganarse el cariño en ‘Twitch’ como no pudo en las conferencias de prensa. Seguramente, lo volveremos a ver en el banquillo más temprano que tarde, pero hoy lo vimos una vez más sentado en una silla ‘gamer’ liberado de cualquier presión o tensión.