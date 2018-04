Federico Fazio: "Es increíble todo lo que me está pasando"

Federico Fazio, un defensor que se ha vuelto habitual titular en la selección argentina, pasa por un excelente momento con la Roma, equipo con el que jugará la semifinal de la Champions League ante Liverpool. Pero, no toda su felicidad tiene que ver con lo profesional: el mismo día que empieza el Mundial Rusia 2018, el 14 de junio, nacerá su primer hijo.

"Por momentos te paras a pensar en todo eso, pero por momentos no, porque no hay tiempo, juego cada tres días... Es increíble la cantidad de cosas que me pasan", confiesa Fazio a La Nación de Argentina.

El zaguero suma 44 presencias entre Roma y la selección argentina. Lo más sorprendente es que 38 de esos partidos los jugó enteros.



"Estoy a las puertas de lo mejor. Por eso es importantísimo el descanso y la recuperación entre un partido y otro. Es mi receta para llegar de la mejor manera, estar bien físicamente. Eso te ayuda a estar bien mentalmente, también. Prefiero tener este ritmo de partidos, aunque a veces sea excesivo. Me gusta", añade.



El año pasado, Fazio retornó a la selección argentina con el entrenador Jorge Sampaoli y desde ese entonces ha sido pieza clave en una defensa totalmente renovada respecto a la del Mundial Brasil 2014.



“Estaba en Ibiza con mi mujer y mi familia, habíamos armado todo para pasar una semana ahí. Me llamó Omar Souto, el administrativo de la AFA que conocía de mis otras épocas en la selección. Nunca había hablado con Sampaoli. Ya había salido la lista de convocados y yo no estaba, entonces no lo esperaba, estaba tirado tomando sol. Así que me quedé un par de días más y después viajé a Melbourne, para los partidos contra Brasil y Singapur”, cuenta el futbolista de 25 años y 1.95 cm de estatura.



Cabe recordar que el ex Tottenham fue campeón mundial juvenil en 2007 y campeón olímpico en 2008. Pero, jamás se había afianzado en la selección como lo está haciendo ahora. Antes, estuvo en los equipos de Sergio Batista en 2011 y de Gerardo Martino (2014 -2016).



En el 6-1 que le propinó España a Argentina, no estuvo en cancha, pero piensa que el abultado resultado es engañoso. “Tuvimos las mismas ocasiones que ellos en el primer tiempo, y en el segundo se pusieron 4-1 y con confianza se agrandaron. Con Roma nos pasó algo parecido, perdimos 4-1 en Barcelona y nos fuimos mal a casa, pero tuvimos revancha. Y con la selección también la tendremos en el Mundial, incluso podemos cruzarnos con España en cuartos. Es algo lindo que nos da el fútbol, esa posibilidad. Hay que saber cómo tomar esa revancha y aprovecharla, si se da”.



Se considera parecido a Lionel Messi en el sentido de que es tímido para afuera, pero le gusta involucraste adentro del grupo. El día que perdimos con España estaba, impotente por no poder ayudar desde adentro de la cancha. A muchos les llamó la atención que bajara al vestuario y hablara en el entretiempo, pero para los que lo conocemos, llevó el rol que siempre ocupa. En eso de hablar poco hacia afuera y hacerlo adentro me veo parecido a él”.



Sobre su vida persona fuera de las canchas señala que mayormente pasa desapercibido en su país. “Cada tanto alguien me reconoce, pero casi nada, es verdad. Comparado con Sevilla y Roma, por ejemplo. En Buenos Aires puedo salir a comer, ir al cine, andar por la calle. Después de los partidos de eliminatorias alguno me saluda en el aeropuerto, pero no mucho”, concluye Fazio.

LEE TAMBIÉN...