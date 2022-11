Con 23 años de edad Kylian Mbappé ya es campeón del mundo con Francia, se le compara con Messi y Cristiano Ronaldo, y se proyecta con el próximo gran heredero del fútbol mundial. Ahora en Qatar 2022 el futbolista del PSG no ha decepcionado y fue la estrella de los dos primeros partidos de su selección en la fase de grupos.

🏟️ 53 partidos

⚽ 24 goles

🏆 Campeón del Mundo 2018



🔥 Kylian Mbappé, ¡23 años!, listo para seguir escribiendo la historia en #CatarEnDIRECTV.



📸 FIFA pic.twitter.com/qBTr7vqW8f — DSports (@DSports) November 30, 2022

Tres goles en dos partidos de Mbappé fueron claves para que los franceses rompieran la maldición del campeón y se clasificaran a octavos de final. Así acabaron con la racha de que el equipo que había ganado la edición anterior del Mundial era eliminado en la primera etapa del torneo. Esta Francia, a pesar de las bajas, es candidato al título en el país árabe.

El joven delantero lleva el estandarte de este equipo que tiene hambre de triunfos y victorias y lo vienen demostrando. Ya con la clasificación asegura el último encuentro de la fase de grupos ante Túnez era un trámite y una oportunidad para que Didier Deschamps probará a otros jugadores.

VA POR MÁS

Kylian Mbappé suma 3 goles en Catar y es uno de los dos jugadores menores de 24 años, junto a Pelé, en convertir 7 tantos en Mundiales. #Francia juega hoy ante #Túnez con el objetivo de asegurar el primer lugar y el atacante quiere seguir rompiendo récords.



📸Reuters. pic.twitter.com/R49jNuHVyh — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 30, 2022

La gran sorpresa fue la ausencia de Mbappé en el once titular al inicio del encuentro. El del PSG parecía tener unas molestias en el tobillo izquierdo, según información que pudo conocer RMC Sport. Todo indicaba que el atacante sufrió una lesión durante el entrenamiento del día martes. Pese a que el golpe no fue grave, el cuerpo técnico y Deschamps decidieron que lo mejor era no arriesgar a su estrella y cuidarlo de cara a lo que se viene en los octavos de final.

A pesar de ello, una vez que Túnez anotó un histórico gol ante la selección defensora del título, el técnico francés no tuvo reparos en hacer entrar a Mbappé para salvar el resultado, dejando atrás todo rumor de que el futbolista no está al 100% y sí que lo demostró. Entró con velocidad y ritmo para intentar encontrar el gol del empate. Lo busco por todos lados, pateando al arco, dando pases a sus compañeros y no pudieron hacerlo. Túnez se llevó una victoria que no lo deja seguir en el Mundial pero quedará en el recuerdo por vencer al campeón. Francia por su parte pierde el invicto en la Copa del Mundo e intentará recuperarse en octavos frente a Australia.

Aun así, los tres tantos del atacante lo posicionan entre los goleadores de la cita mundialista junto al ecuatoriano Enner Valencia, el neerlandés Cody Gapko y el inglés Marcus Rashford. Qatar 2022 es la segunda Copa del Mundo del francés y sin dudas quiere seguir demostrando que puede llegar a ser el mejor.