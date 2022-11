Si existe un plan, este aún no ve la luz. Si existe una fórmula, los científicos del fútbol aún no la han puesto a prueba. Si existe un momento, en Qatar 2022 parece que no lo será. No hay forma de detener a Kylian Mbappé, así el técnico danés haya amenazado con ello.

Si bien Dinamarca es el ‘cuco’ de Francia -venía de tres partidos seguidos sin perder con un empate y dos victorias-, para Mbappé en las grandes citas no hay quien le meta miedo. “Tenemos un plan para detenerle. En Copenhague, durante el último partido que les ganamos, creamos una estructura para frenarle”, declaró el entrenador Kasper Hjulmand el viernes, pero Dinamarca estuvo lejos de ponerlo en práctica.

Y fue en el segundo tiempo cuando Kylian se encargó de desbaratar cualquier plan en su contra. Doblete para darle la victoria y clasificación a Francia a octavos de final. Dos tantos a su estilo, el primero generando un contragolpe y concretándolo él, y el segundo apareciendo en el área para adelantarse a toda la defensa.

Una actuación discreta se convirtió en una de ensueño. Es que a Mbappé le basta con una carrera, con una jugada, con un amague para hacerse notar. Ya con tres goles es el goleador del Qatar 2022 junto al ecuatoriano Enner Valencia.

En el partido en el que Dinamarca ganó a Francia en setiembre pasado por las Nations League, ¿Realmente pararon a Mbappé? El atacante logró 4 remates, aunque solo uno de ellos fue al arco. Ganó 5 de 11 duelos y solo tuvo 3 dribleos existosos de 9. Fue la noche danesa aquella vez.

Pero en Qatar 2022 las cosas cambiaron. Cuatro remates al arco para Mbappé y dos de ellos fueron gol. Solo uno se fue afuera, que de manera increíble falló en el corazón del área. Quizás supieron controlar sus dribleos -solo tuvo 2 exitosos de 6 intentos- y lo obligaron a perder siete balones, pero cuando llega al área no hay que lo detenga, y ahí es donde se sentencian los partidos.

En Rusia 2018 fue 0-0 para que ambos avancen a octavos. Esta vez no había margen para pactos y Francia salió con todo a buscar el resultado. Adiós maldición del campeón, que desde el 2010 se habían quedado fuera en fase de grupos. La maldición hoy es para los demás países y se llama Kylian Mbappé.

Francia #FRA es la 1ª selección clasificada para 1/8 y tiene casi asegurado el 1er puesto de su grupo (sólo lo perdería si cae ante Australia #AUS por 4+ goles de diferencia).



El último vigente campeón mundial europeo que había superado la fase de grupo era Alemania en 1994. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2022

