Se viene una nueva edición del Clásico Joven en México. Este martes 27 de diciembre, Cruz Azul y América se verán las caras por la jornada 5 del Grupo A de la Copa Sky 2022, torneo que sirve como preparación para algunos equipos de cara a lo que será el Torneo Clausura 2023.

Ambas escuadras tienen chances de ganar su zona y clasificar a la final del certamen, por lo que afrontarán este compromiso con total responsabilidad y seriedad.

La ‘Máquina Cementera’ es segundo con 5 puntos producto de 1 victoria y 2 empates; mientras que las ‘Águilas’ son cuartos con 4 unidades tras registrar 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota.

A QUÉ HORA JUEGA CRUZ AZUL VS. AMÉRICA

México - 19:00

Perú - 20:00

Ecuador - 20:00

Colombia - 20:00

Bolivia - 21:00

Venezuela - 21:00

Estados Unidos - 21:00

Argentina - 22:00

Uruguay - 22:00

Chile - 22:00

Paraguay - 22:00

Brasil - 22:00

CANALES PARA VER CRUZ AZUL VS. AMÉRICA

En suelo mexicano se podrá ver el Clásico Joven 2022 a través de los siguientes canales: TUDN, Canal 5 Televisa, Sky HD, VIX+, Blue To Go Video Everywhere.

¿DÓNDE JUEGAN CRUZ AZUL - AMÉRICA?

Las acciones se desarrollarán este martes 27 de noviembre en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A - COPA SKY 2022

1. Pumas - 5 puntos

2. Cruz Azul - 5 puntos

3. Toluca - 5 puntos

4. América - 4 puntos

5. Necaxa - 3 puntos