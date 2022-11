A través de una transmisión online de YouTube, sigue en vivo el partido de México vs. Argentina por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Podrás seguir en tiempo real el minuto a minuto con una narración en directo y live streaming por El Comercio. Ambas escuadras necesitan la victoria para no complicar sus posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

PREVIA DEL MÉXICO VS. ARGENTINA Millones de miradas están puestas en el Grupo C del Mundial luego de la derrota histórica de Argentina frente a Arabia Saudita. Por otro lado, el camino de México para superar la fase de grupos parece, de momento, algo más fácil. Mira los detalles de este gran partido.