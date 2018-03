Si los gestos de Ricardo Gareca no dicen mucho, sus decisiones hablan de lo que piensa del plantel de la selección peruana que formará para el Mundial Rusia 2018. Mañana ante Croacia enviará primero al campo a los jugadores según su orden de mérito. Es decir, los primeros de la lista saltarán al terreno de juego del Hard Rock Stadium de Miami a excepción, obviamente, de los lesionados.

La baja más sensible es la de Alberto Rodríguez, quien sufrió un pequeño desgarro en la pierna izquierda y tampoco jugará el martes ante Islandia en Nueva Jersey.

Ausente el ‘Mudo’, la gran posibilidad para sellar su boleto mundialista la tiene Anderson Santamaría, quien hará dupla con Christian Ramos (ayer probó a Araujo en esa zona), uno de los fijos. Salvo ese cambio, el equipo se conoce de memoria, con Tapia-Yotún en el medio, el tridente Carrillo-Cueva-Flores en la zona ofensiva y Farfán de punta.

Entonces, ¿dónde quedan las chances de los que no tienen un lugar fijo en la lista mundialista? Lo adelantó el entrenador en las entrevistas previas antes del viaje a Estados Unidos. “Dos por puesto, es una realidad. Tratándose de un evento tan importante no me quiero quedar corto”, dijo en concreto a Movistar Deportes.

Siendo así, nuevamente la lista se arma sola. Sin embargo, “por ahí puede haber una excepción”, aseguró. Las únicas sorpresas visibles en la nómina podrían estar entre Cristian Benavente, Beto da Silva y quizás el portero Alejandro Duarte.

—Se la juegan—



“En la selección hay que rendir jugando 45 minutos o jugando un partido completo, jugando en la posición que te toque”, le dijo a El Comercio el mismo Gareca. Pues mañana Benavente tendría minutos en los que debe demostrar que está en condiciones de aportar muchísimo más.

El ‘Chaval’ debe ganarse un lugar por los extremos, ya que el puesto está cubierto con Cueva y su ‘suplente’ Farfán. Por las bandas, los titulares son Carrillo y Flores. Las opciones tras ellos son Hurtado y Polo, y es con ellos con los que el jugador del Charleroi debe competir mano a mano.

Paolo, de gran momento en el Vitoria Guimaraes de Portugal, y Andy, adaptándose a la MLS, defienden su puesto en cada entrenamiento y en los minutos que les toca jugar, siendo de los que mejor cumplen los encargos tácticos que se les encarga.

Da Silva tiene el camino más largo porque el puesto de centrodelantero está más que cubierto con Guerrero y Ruidíaz. Si busca otras opciones, pues está un peldaño debajo de Benavente. Mañana, sin Paolo, es la opción para reemplazar a Jefferson cuando el ‘10’ deje el campo de juego, ya que apenas ha jugado 45 minutos con Lokomotiv tras superar un desgarro.

Atrás, lo mismo para Luis Abram. Rodríguez, Ramos, Araujo y Santamaría son los centrales fijos. El actual jugador de Vélez puede sorprender a Gareca con sus condiciones de lateral izquierdo, como viene jugando algunos partidos con Vélez, y pelear un lugar en la lista con Nilson Loyola, de irregular inicio en Melgar.

Para jugadores como Rodríguez, Trauco, Yotún y el mismo Cáceda, e incluso Guerrero, el actual momento que viven (sin continuidad o en pretemporada) no cambia nada sus opciones para ir a Rusia.

—La gran apuesta—



“Dentro del trabajo que tiene un seleccionador no solo queda ver el presente, sino también el futuro”. Y ahí se leen los nombres de Duarte y Siucho. Con 23 y 21 años son apuestas a largo plazo.

El portero ya suma su segunda temporada como titular en Primera con la San Martín y el atacante es una de las figuras en las que se apoya Universitario para dar lucha en el complicado semestre que tienen.

El panorama parece claro para Gareca. Se la juega por el grupo que armó y solo cambiará de nombres si hay imprevistos en el camino.