Cada vez falta menos para el trascendental e histórico partido entre la selección peruana y su similar de Francia, por la fase de grupos de Rusia 2018.

Sobre la mesa, el conjunto 'Blue' es el gran favorito para llevarse el triunfo -y de manera cómoda- contra la selección peruana. Sin embargo, un ex referente francés considera que este juego de Rusia 2018 será difícil.

Robert Pires, ex integrante del equipo de Francia, aseguró que el verdadero peligro del grupo C de Rusia 2018 es la selección peruana, debido a su misterioso estilo de juego que no ha sido seguido por ningún europeo.

"Estamos familiarizados con los 'Socceroos' (Australia). Hemos jugado antes. También estamos familiarizados con Dinamarca. Para mí el partido más complicado en la Copa del Mundo 2018 va a ser contra la selección peruana", dijo con firmeza Robert Pires en declaraciones replicadas por el periodista Juan Arango.

Asimismo, reveló que el cotejo amistoso contra Colombia por fecha FIFA servirá para intuir cómo será el duelo ante la Blanquirroja en Rusia 2018. Cabe precisar que los cafeteros estuvieron cerca de romper los sueños de toda la población inca en la última fecha de la Eliminatoria.

"Sabemos que la selección peruana tiene un equipo muy bueno, pero no estamos familiarizados con ellos. Eso va a ser muy peligroso para Deschamps y los suyos. Esta es la razón por la que estamos jugando contra Colombia y en París", enfatizó.