Portugal vs. Marruecos: día, horarios y canales por los cuartos de final Qatar 2022

Portugal no tuvo problemas para superar a Suiza en los octavos de final. El equipo europeo no contó con Cristiano Ronaldo en el once titular y goleó a Suiza. Por su parte, Marruecos llega de eliminar a España desde la definición por penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario. El duelo por cuartos de final será el sábado 10 de diciembre.

Portugal vs. Marruecos: horarios del partido

México - 9:00

Colombia - 10:00

Perú - 10:00

Ecuador - 10:00

Bolivia - 11:00

Venezuela - 11:00

Argentina - 12:00

Chile - 12:00

Uruguay - 12:00

España - 16:00

¿Dónde ver el Portugal vs. Marruecos?

Para América Latina la transmisión del partido será a través de la señal de DirecTV Sports. Para España a través de las señales de RTVE, DAZN y Gol Mundial. También puedes seguir todas las incidencias del partido en El Comercio.