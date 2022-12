1) ¿Quién será el rey de Qatar 2022?

2) ¿Qué equipo te decepcionó y por qué?

3) ¿Cuál es tu candidato para ganar el mundial?

Jampool Cuadros, periodista de América Televisión

1. Mbappé tiene todo para seguir posicionándose en la historia de los mundiales. Con su influencia, Francia apunta a ser finalista y rara vez un rival ha podido frenarlo.

2. Uruguay tenía las armas para clasificar a octavos de final. Lo demostró ante Ghana, cuando dejó de ser conservador. Con un DT más creyente de sus jugadores, otra habría sido la historia.

3. Brasil, por poco, le puede sacar distancia a Francia. Creo que ambos llegarán a la final, pero la Verdeamarela ha mostrado mejor sincronía. Va camino al hexacampeonato.

Daniel Kanashiro, periodista en DIRECTV

1. Mbappe. Más allá de si Francia sale campeón o no, hoy es el mejor de todos y por escándalo.

2. España. No por el hecho en sí de quedar eliminado. Si no por la forma como se fue. Jugó 120 minutos, no anotó, tuvo tres penales y no anotó. Y pensar que en el debut metió siete. Decepción total.

3. Argentina o Brasil. Creo que esa va ser una semifinal y de esa llave saldrá el campeón .Brasil es más equipo pero Argentina juega mejor los momentos límites. Argentina es mi candidato.

Bono, el arquero de Marruecos que fue héroe ante España. (Foto: EFE)

Daniella Fernández, periodista en Movistar Deportes

1. El rey de Qatar, por lo que viene haciendo hasta esta instancia, es sin duda Mbappé. No sólo por los 5 goles en Qatar. Además, asiste y juega para el equipo. Es un gusto verlo jugar.

2. Me decepcionó Bélgica y Alemania. Bélgica venía de hacer un buen mundial en Rusia 2018, eliminando a Brasil. Llega con futbolistas en muy buen momento en sus clubes, pero no pudieron llevarlo a la selección. Una pena lo de Lukaku, no sólo por la lesión que no le permitió jugar desde el inicio, cuando ingresó no pudo anotar teniendo varias opciones solo frente al arco. Sumado a los problemas internos que se dieron a entender. Una lástima lo de Bélgica, que seguramente hará un cambio generacional de cara a los siguientes procesos. En el caso de Alemania, llegaba a Qatar con grandes chances de pelear el mundial, pero la disciplina asiática desnudó las falencias germanas en defensa. Deficiencias que se vieron en los siguientes partidos. Una selección sin resolución.

3. Mi candidato para ganar el mundial está entre Brasil y Francia. Sería una gran final.

Carlos Univazo, periodista deportivo

1. Mbappé. Era algo predecible porque estamos en la presencia de tres grandes genios: Messi que ya en está en el declive, Neymar que está la etapa intermedia y Mbappé que está en la plenitud de su carrera y puede igualar a Pelé. Ya con cinco goles ha dado pruebas razonables para asumir que va a ser el rey en Qatar.

2. Yo tenía previsto que España y Bélgica iban a ser decepciones. España porque llegaba con un grupo muy joven con un fútbol desesperante. Por otro lado, Bélgica porque tiene un equipo con jugadores muy mayores y cuando se espera mucho de ellos no aparecen. Los que si me decepcionaron mucho fueron los alemanes, esperaba que pudieran llegar por lo menos hasta semifinales. Entiendo que el fútbol alemán se ha ‘Guardiolizado’ demasiado y eso les ha jugado en contra. Tienen que volver a sus raíces.

3. Yo tengo dos candidatos desde hace meses: Francia y Brasil. Para mí los dos están en un gran nivel, creo que sería la mejor final posible. Para un tercer y cuarto lugar quisiera un Argentina-Portugal, por razones obvias. Sería un clásico inédito con dos figuras del fútbol mundial.

Brasil es el gran candidato de las mayorías. / MANAN VATSYAYANA

Romina Vega, periodista en América Televisión

1. Sin duda, en nivel mediático y futbolístico es Messi. Va a terminar siendo el Rey de Qatar 2022.

2. Creo que fue España. Compré la historia de Luis Enrique y con la goleada por 7-0 sobre Costa Rica pensé que podían avanzar un poco más, pero se confiaron demasiado y Luis Enrique no tomó las mejores decisiones y, finalmente, se cayó una propuesta que emocionaba, con jugadores jóvenes y con ideas distintas, como hacer un streaming desde la concentración. Que los jugadores estén más distendidos y tengan la posibilidad de tener días libres. Pero no siempre funciona y en este caso a él no le funcionó.

3. Mi candidato es Brasil. Me encanta lo que están haciendo. El trabajo de Tite al mando de la ‘Canarinha’ es fabuloso, en las Eliminatorias quedó demostrado y ahora en Qatar vienen dando la talla de una manera superlativa, porque son un equipo más allá de la constelación de estrellas que tienen como Vinicius, Richarlison, Neymar. Y los nombres siguen. Brasil es la escuadra más completa en defensa y ataque, y por eso me animaría a elegirlo por encima de Argentina, lejos del romanticismo que suscita ver a Messi levantando la Copa. Brasil es mi candidato.

Ricardo Montoya, periodista y psicólogo, conductor de Conversaciones desde la grada

1. Julián Álvarez.

2. Uruguay. Alonso hizo sopa con la gallina de los huevos de oro. Fue medroso teniendo un plantel muy bueno.

3. Salvo Croacia y Marruecos, todos los que quedan tienen chance de ser campeón del mundo. Un poco menos Países Bajos. Está entre Brasil, Argentina, Inglaterra y Portugal. Creo que Francia se queda con Inglaterra, y Argentina le debe ganar a Países Bajos y luego sorprendería a Brasil. Argentina posee solidez defensiva. Además tienen coraje y saben jugar en estas instancias.

Ángelo Torres, periodista de la revista Sudor

1. El que levante el trofeo terminará siendo el rey. A pesar de los goles y la imponente demostración de Mbappé, si él no es bicampeón con Francia (algo que no pasa desde Brasil con los títulos del 58 y 62), difícil que termine siendo el mejor. Tiene argumentos para serlo, nadie lo duda, pero en un torneo corto como este, lo que pesa realmente es el que puede guiar a su país hacia la gloria. Messi es ahora el líder espiritual de un Argentina que quiere regalarle a la ‘Pulga’ el título. El peso ya no está solo en sus pies, sino que tiene atrás los pulmones de De Paul, la garra de Otamendi y la seguridad del ‘Dibu’. Ya demostraron su jerarquía en la Copa América, ahora el listón está un poco más alto en el Mundial. Cristiano Ronaldo parece jugar (como en sus clubes) para él mismo, por lo que pierde el foco sobre lo que es verdaderamente importante. CR7 no es más que el United o que Portugal, que ya ha encontrado maneras efectivas de jugar sin él. Depende de él enderezar el rumbo. Sin embargo, entre Mbappé y Messi parece estar el cetro para el rey.

Alemania venció a Costa Rica en el último partido del Grupo E, pero no le alcanzó para clasificar a octavos de final del Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images) / Richard Sellers

2. Bélgica y Alemania terminan siendo las principales señaladas, pero Uruguay también decepciona al no meterse en octavos de final con un plantel con el que incluso podía tentar a estar entre los ocho mejores. Su planteamiento mezquino en los dos primeros partidos lo terminó poniendo contra la pared y Suárez con Uruguay tuvo que morder su bronca esta vez, ya no a un rival. Bélgica tenía un gran equipo como para estar en semifinales como en el 2018, pero un grupo quebrado y algunas figuras en un mal nivel los terminan condenando a irse en la primera ronda. Alemania no tiene un ‘9′ con alma de serial killer. La ‘Guardiolización’ de su fútbol termina siendo su propia hoguera. Mucho toque y poca profundidad. Creo que deben volver a sus raíces, a un estilo más directo de juego y de menos posesión que los identificaba hace unas décadas. Además, el cambio generacional post Mundial 2014 parece que no se hubiera terminado de concretar y los que quedaron del 2018 tenían en la mochila el fracaso anterior. Nunca se pudieron quitar ese peso de encima.

3. Hacer de Nostradamus puede dejarnos en ridículo el 18 de diciembre por la tarde, pero en el fútbol actual ya no existen las casualidades, sino las causalidades. Todas las selecciones que quedan tienen chances de campeonar, aunque un paso adelante veo a Argentina, Brasil, Francia y Portugal. Entre esos cuatro puede salir el campeón, con la esperanza de que sea una selección sudamericana. Cada equipo tienen argumentos válidos para soñar. La albiceleste cuenta con una selección que ya no se basa en Messi, o por lo menos ha dejado de ser el centro de su universo. Una generación con hambre de gloria que tuvo en ese traspié con Arabia Saudita la oportunidad de mirarse al espejo y darse cuenta que no son invencibles. Ese fue el punto de inflexión. En semifinales puede cruzarse con Brasil y creo que es la única selección que puede tumbar al ‘Scratch’. Francia llegaba con dudas por los cambios de sistema de Deschamps y el fracaso en la Nations League, pero la lesión de Benzema lo obligó a volver a lo conocido y con Giroud de 9, el equipo volvió a funcionar. Claro, guiados por un Mbappé en modo autoritario. Con más goles que Pelé en Mundiales con solo 24 años, el extremo demuestra que su reinado recién comienza. El problema pasa por una defensa que puede ser vulnerable si tocas los botones correctos. Portugal tiene una gran selección, incluso con Cristiano Ronaldo en la banca de suplentes. Tiene probablemente la mejor generación de su historia y apunta a su primer título mundial. Es el momento de que demuestren si tienen la jerarquía suficiente para soñar. Brasil baila en los carnavales y baila en la cancha. Tiene un gran equipo y cuando no estuvo Neymar le faltó un poco de brillo pero le bastó la autoridad de sus otras estrellas para ganar. No se le ven puntos débiles. El que puede ser el tapadito es Inglaterra con un equipo veloz y eficaz por las bandas. ¿Se imaginan un Argentina - Inglaterra en la final?

Bélgica no dio la talla.

Andrea Closa, periodista en RPP

1. Hasta octavos, me da la impresión de que Mbappé tiene todo para quedarse con ese título. No solo por los goles, sino por lo fácil que hace ver todo: el jugar siempre libre es una habilidad suya más que dejadez de los rivales. Su velocidad, su cambio de ritmo, su panorama, su definición… todo eso me hace pensar que tiene para seguir destacando por encima del resto. ¡Y tiene apenas 23 años! Siento que aún no llega a su techo.

2. Bélgica. Por ahí Alemania también, aunque tal vez un escalón arriba Bélgica por el tercer lugar obtenido en Rusia 2018 y el segundo puesto en ranking FIFA . Se peleaba con Croacia por el favoritismo del Grupo, pero se vio sorprendida. Era un equipo a la deriva, en el que daba la impresión de que los futbolistas no terminaban de acomodarse. Gran responsabilidad del DT.

3. Brasil, en primer lugar. Francia, en segundo. Ambas selecciones tienen planteles importantes, en los que las diferencias entre titulares y suplentes es corta (incluso, Francia dejando fuera por lesión a tres habituales titulares: Pogba, Kanté y Benzema). Eso ya es una gran ventaja por encima del resto de equipos. Son selecciones sólidas y mixtas, bien balanceadas en cuanto a juventud y experiencia. Tienen automatismos, juego vistoso, individualidades importantes (pero también juego colectivo) y efectividad.

Eduardo Combe, periodista en América Televisión

1. Yo creo que está entre Messi y Mbappé porque el papel que han presentado ambos en lo que va del Mundial es extraordinario. Lo de Mbappé quizá un poco más llamativo que lo de Messi. El nivel que han mostrado, llevando el peso de su selección en los hombros y anotando goles porque justo los dos están entre los goleadores. No sé si le alcance a Neymar, a Cristiano Ronaldo o a otro futbolista más para alcanzarlos.

2. Alemania sin dudas. Un equipo como Alemania no puede quedarse fuera dos Mundiales seguidos en fase de grupos. Bélgica no es una potencia mundial, así que para mí no es tanta la decepción. Pero Alemania, que ha sido cuatro veces campeona del mundo, quedando afuera así dos veces consecutivas ganando sólo un partido es preocupante. No se pueden ir de un Mundial así, de esa forma dejando nada.

3. Mi candidato es Brasil. Creo que lo que ha mostrado Brasil es un muy buen juego colectivo. Tiene excelentes jugadores, incluso ha utilizado a sus tres arqueros sin ningún problema. Es la única selección que ha utilizado a sus 26 futbolistas y en octavos. Lo de Brasil es muy sólido. Antes del Mundial pensaba en Brasil, Argentina y Francia y no cambio lo que pienso.