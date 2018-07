Uruguay vs. Francia EN VIVO ONLINE: jugarán este viernes (9:00 a.m.) en el Estadio de Nizhni Nóvgorod, por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

Para el partido que abre los cuartos de final del Mundial, la principal novedad será la ausencia en Uruguay de Edinson Cavani, quien no se recuperó de la lesión ante Portugal.

Mientras que Francia esperará a Uruguay con todo su arsenal. El equipo galo, que eliminó a la Argentina de Messi en octavos de final de Rusia 2018, tendrá en el ataque a Griezmann, Mbappé y Giroud.

Uruguay vs. Francia: horarios en el mundo

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Francia: 6:00 p.m.

Canales del Uruguay vs. Francia

Perú - Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

El Uruguay vs. Francia será arbitrado por el argentino Néstor Pitana.

Posibles alineaciones del Uruguay vs Francia

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani). DT: Oscar Tabarez.

Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.