El símbolo del más reciente drama migratorio en las puertas de la Unión Europea (UE) es un cúmulo de cercas hechas con alambres de púas. De un lado, entre 3.000 y 4.000 migrantes entumecidos por el frío claman que los dejen cruzar desde Bielorrusia hacia Polonia. Algunos ya se cansaron de esperar en carpas bajo la intemperie y llevan troncos y palas para intentar abrirse paso. Del otro lado, 15.000 soldados polacos bloquean la entrada y usan gases lacrimógenos, altavoces y luces estroboscópicas contra los desplazados. Hay tropas desplegadas de uno y otro país.

Nadie sabe exactamente cuántos migrantes han muerto por hipotermia en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en los últimos meses. Las autoridades contaron al menos 10, pero la llegada del frío al hemisferio norte hace temer una tragedia mayor en las próximas semanas. Los desplazados, en su mayoría kurdos iraquíes y sirios, ya no soportan las temperaturas gélidas. Pero es la falta de humanidad y la indiferencia lo que hiela más.

Mientras la Unión Europea acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, un aliado de Rusia, de alentar a los migrantes a cruzar la frontera en venganza por las sanciones impuestas en su contra, Minsk asegura que el bloque europeo provocó esta crisis para poder imponer nuevas sanciones contra su país. Los migrantes están en el medio esperando una resolución.

Más de 2.000 migrantes acampan bajo un clima helado desde hace varios días en una zona boscosa donde Polonia instaló una valla de alambre de púas. (Foto: Reuters)

Los migrantes se han instalado en carpas cerca de la frontera alambrada, alumbradas por fogatas. (Foto: Reuters)

“Es claro que lo más preocupante es que hay hasta 4.000 personas atrapadas en la frontera, sin poder cruzar a la UE y sin poder volver. Tienen frío (temperaturas bajo cero por la noche), y muy poca comida y agua. Esta mañana se ha informado de la muerte de otra persona. Esto será cada vez más probable con la llegada del invierno. Los migrantes en este lugar parecen decididos a quedarse hasta que la UE les permita entrar, pero por el momento eso parece extremadamente improbable”, dice a El Comercio Paul Adams, corresponsal de Asuntos Diplomáticos de la BBC.

RUSIA Y LA GUERRA HÍBRIDA

Polonia, sus vecinos europeos y la OTAN han afirmado que, al permitir el paso de los migrantes a las puertas de la UE, Bielorrusia, apoyada por Rusia, ha puesto en marcha la “guerra híbrida”, como se conoce al uso de diversas clases de medios y procedimientos en un conflicto.

“Este es un momento de gran tensión entre Bielorrusia y sus vecinos de la UE (Polonia, Lituania, Letonia). Todos ellos acusan a Lukashenko de librar una ‘guerra híbrida’ contra la UE, utilizando a los inmigrantes como arma. Lukashenko rechaza la acusación, culpa a la UE del problema y dice que, aunque no quiere una confrontación, puede contar con el apoyo de Rusia si las cosas empeoran”, apunta Adams.

Los pasos fronterizos entre Polonia y Bielorrusia donde hay una crisis migratoria. (AFP)

Para el internacionalista italiano Francesco Tucci es claro que los migrantes están siendo utilizados como medio de presión. “Es una vergüenza. Bielorrusia está presionando a Polonia a propósito. Los bielorrusos están empujando a los migrantes hacia la frontera con Polonia para que crucen, lo que ha generado una respuesta violenta por parte del Ejército polaco”, señala a este Diario.

Enfatiza, además, que Polonia -que es miembro de la UE y parte de la OTAN- está convencida de que detrás de las acciones de Bielorrusia está Rusia.

“Una de las doctrinas de guerras híbridas se llama Gerasimov, que hace referencia a un general ruso que hablaba de la necesidad de no utilizar directamente la fuerza militar, sino redes sociales u otras palancas. En este caso tenemos como otra palanca a la migración irregular”, señala.

La UE y Alemania le han pedido al presidente ruso, Vladimir Putin, que intervenga para poner fin a esta crisis.

Polonia denuncia un "ataque" de Minsk y ha desplegado un importante dispositivo de 15.000 militares en la frontera. (Foto: EFE)

(Foto: AP)

CONSECUENCIAS IMPREVISIBLES

El escenario ha generado una escalada de las tensiones que irremediablemente va a continuar. La Comisión Europea (CE) afirmó este miércoles 10 que la UE, por lo pronto, responderá imponiendo nuevas sanciones contra individuos y empresas de Bielorrusia.

En tanto, Rusia y Bielorrusia hicieron frente común en la crisis migratoria y han acusado a Bruselas de crear con sus propias manos el problema en la frontera con Polonia. El Kremlin, que negó estar detrás de la crisis, envió dos bombarderos con capacidad nuclear para patrullar el espacio aéreo de Bielorrusia, en muestra de respaldo a su aliado.

Imágenes difundidas por las autoridades de los dos países muestran a centenares de hombres, mujeres y niños en tiendas de campaña o en el suelo. (Foto: EFE)

Tucci afirma que las tensiones seguirán en aumento, pero no solo entre Bielorrusia y la Unión Europea, sino también dentro del bloque por la respuesta de Polonia a lo que está ocurriendo.

“Se tendrá que tener cuidado con la respuesta, no puede ser una respuesta militar, no pueden dispararle a los migrantes, eso la UE no lo permite. Entonces, una postura muy dura por parte de los polacos puede crear tensiones con la Comisión Europea, sobre todo porque en el 2015 países como Polonia y Hungría estaban en contra de repartir cuotas de migrantes irregulares que llegaban a España, Italia y Grecia. Entonces si finalmente ahora entran los migrantes y Polonia pide que se repartan en cuotas, los países del sur de Europa podrían tener una postura rígida recordando que los polacos no fueron solidarios en el 2015″, dice el experto.

Diez migrantes al menos, según las cifras oficiales, han muerto en la región desde el inicio de la crisis, de los cuales siete del lado polaco, según el diario polaco Gazeta Wyborcza. (Foto: Reuters)

Apunta también que si de verdad este movimiento migratorio es parte de una estrategia de Rusia para desestabilizar Occidente, en este caso la Unión Europea, esta parece funcionar. “Entonces la tensión va a ser mucho más alta tanto dentro de la UE como entre la UE y Bielorrusia, pero el régimen de Lukashenko sigue con esta política porque tiene el respaldo de Rusia”, afirma.

En cuanto al futuro de los migrantes, Adams considera que estos creen que este es otro momento como el del 2015, cuando la canciller alemana Angela Merkel abrió las puertas de Alemania.

“Pero los tiempos han cambiado y esa voluntad política no existe más. Toda la charla de la UE en este momento es sobre el derecho de los países a defender sus fronteras y sobre cómo imponer más sanciones a Bielorrusia (y a las aerolíneas que participan en el vuelo de los migrantes a Minsk desde todo Oriente Medio y más allá). Parece que no hay ningún interés en dejar entrar a los inmigrantes. Actualmente, Irak no se considera un lugar suficientemente peligroso, por lo que es poco probable que se conceda asilo a los kurdos, incluso si cruzan legalmente”, explica.

“La geopolítica es fea y los migrantes, que en cierto modo saben que están siendo utilizados por Lukashenko, están atrapados en el medio”, sentencia Adams.

Los migrantes esperan poder llegar a países como Alemania. (Foto: Reuters)

ACTORES Y RIVALES IMPLICADOS

Alexander Lukashenko:

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de 67 años, gobierna con mano dura desde 1994. Ha recibido sanciones internacionales tras la sangrienta represión de las manifestaciones contra su controvertida reelección en agosto del 2020.

Vladimir Putin:

El presidente ruso, Vladimir Putin, de 69 años, es uno de los principales soportes financiero, político y militar de Bielorrusia. Esta semana ambos países prolongaron 25 años la presencia de militares rusos en territorio de la antigua república soviética, que comparte frontera con varios países miembros de la OTAN.

Andrzej Duda:

El presidente polaco, Andrzej Duda, de 49 años, acusó a Bielorrusia de “atacar la frontera polaca, la frontera de la UE, de una forma sin precedentes”. Su gobierno declaró el estado de emergencia en los últimos meses por la llegada de migrantes irregulares desde Bielorrusia.

Charles Michel:

El presidente del Consejo Europeo (CE), Charles Michel, de 45 años, calificó las acciones de Bielorrusia de “terrorismo de Estado” y pidió al servicio jurídico del CE su opinión sobre si se puede financiar esa “infraestructura física” con fondos del presupuesto europeo, y le confirmaron que la actual legislación lo permite.

