Cientos de musulmanes asaltaron un templo cristiano en la provincia de Al Guiza, al sur de El Cairo, Egipto, y causaron heridas a cuatro fieles por rumores de que iban a poner una cruz y una campana en el edificio, informó a Efe el sacerdote Murqus Eduard.

Los asaltantes se agruparon después del rezo del viernes en una mezquita cercana y se acercaron al templo gritando "Alahu akbar" (Dios es grande) y "vamos a derruir la iglesias".

Luego irrumpieron dentro del templo, destruyeron muchos muebles y agredieron a cuatro personas, contó el sacerdote.



El templo de San Teodoro, ubicado en el pueblo Kafr al Waslin, fue construido hace 16 años y ahora rezan en él al menos 1.500 cristianos coptos, aunque aún no tiene el autorización oficial para funcionar como iglesia.



Según Edurad, a lo largo de estos años no han logrado sacar el permiso para poner una cruz por "restricciones de seguridad", pero aseguró que después de que el Parlamento egipcio aprobara el año pasado una ley para la construcción de iglesias, presentó los papeles para convertir el templo en una iglesia.



Ibrahim Salah, un joven cristiano de Kafr al Waslin, dijo en una llamada telefónica con Efe que hay muchas fuerzas de seguridad en el pueblo buscando a las personas que atacaron el templo.



"Sentimos pánico mi familia y yo" por lo que pasó ayer, comentó Salah.



En Egipto hay al menos 5.000 iglesias y los cristianos coptos representan cerca del 10 % de la población del país, calculada en unos 92 millones de habitantes.



Pese a esas cifras, desde hace décadas la construcción de iglesias suele provocar violencia sectaria, por lo que en muchas localidades con población cristiana no hay este tipo de templos.



Fuente: EFE