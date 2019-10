Estocolmo. Las discusiones iniciadas este sábado en Suecia sobre el programa nuclear norcoreano quedaron en punto muerto, con Pyongyang acusando a Washington de haber hecho que fracasaran y Estados Unidos afirmando, al contrario, que habían sido “buenas”.

El de este sábado fue el primer intento de reemprender el diálogo entre los dos países después del fracaso de la cumbre de Hanói en febrero entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

En Estocolmo, el emisario norcoreano, Kim Myong-gil, y el estadounidense, Stephen Biegun, participaron en un encuentro promovido por el enviado especial sueco, Kent Härstedt.

Al final de la jornada el Kim Myong-gil informó del fracaso.

“Las negociaciones no han satisfecho nuestras expectativas y finalmente fracasaron (...). El fracaso de estas negociaciones, que no desembocaron en progreso alguno, se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su acostumbrada actitud”, declaró a la prensa delante de la embajada norcoreana en Estocolmo.

“Estados Unidos alimentó las expectativas haciendo propuestas de enfoque flexible, con métodos nuevos y soluciones creativas. Pero nos ha decepcionado mucho y ha enfriado nuestro entusiasmo por dialogar al no traer nada a la mesa de negociaciones”, añadió.

En cambio, Washington optó por restarle importancia al fracaso, y la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Ortagus, dijo que fueron unas “buenas discusiones”.

Las comentarios de la delegación norcoreana “no reflejan no reflejan el contenido ni el espíritu de la discusión de hoy, que duró ocho horas y media”, declaró en un comunicado.

Además, afirmó que Estados Unidos aceptó la invitación de Suecia para “regresar a Estocolmo para volver a vernos dentro de dos semanas, a fin de continuar con las consultas en todos los temas”.

Las dos delegaciones se reunieron en una propiedad situada en una isla de la capital sueca, a unos cientos de metros de la embajada norcoreana.

En una etapa en Pekín antes de partir hacia Suecia, Kim Myong Gil dijo tener “grandes expectativas” en estas negociaciones y se declaró “optimista”.

Imagen muestra a delegados norcoreanos, incluido el principal negociador Kim Myong-gil, saliendo de su embajada en Estocolmo.

- Ensayo de misil -

Pero 24 horas de haber anunciado que se reanudaba el diálogo, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico mar-tierra, después de haber multiplicado las ensayos de misiles de corto alcance en estos últimos meses.

El jueves, la agencia oficial norcoreana explicó que este “nuevo tipo de misil balístico”, presentado como un Pukguksong-3, fue lanzado desde un submarino “desde las aguas próximas a la bahía de Wonsan” y anunció una “nueva fase en la contención de la amenaza de las fuerzas exteriores”.

El Pentágono estimó por su parte que este “misil balístico de corto a medio alcance” había sido lanzado desde una plataforma marina.

En una visita a Atenas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su delegación acudió a Estocolmo “con varias ideas (...) para aplicar los compromisos” adquiridos por Trump y Kim Jong Un en Singapur en 2018.

Ya se celebraron en Estocolmo otras reuniones a este nivel sobre el desarme nuclear norcoreano en marzo de 2018 y enero de 2019.

Cronología de los sucesos en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte desde la primera cumbre Trump-Kim de junio de 2018.

- Consejo de Seguridad a puerta cerrada -

Pese a todo, Trump, que busca una victoria a nivel diplomático que haga olvidar una controvertida conversación con el presidente ucraniano por la que los demócratas iniciaron una investigación que podría derivar en un proceso de destitución, decidió responder de forma positiva a los norcoreanos.

“Quieren negociar y nosotros queremos negociar con ellos próximamente”, afirmó.

Washington reafirmó el jueves que estas pruebas “eran inútilmente provocadoras”.

Francia, Reino Unido y Alemania pidieron por su parte una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendría que celebrarse a principios de semana, para mantener la presión sobre Pyongyang después de lo que ellos consideran una “violación grave” de las resoluciones de la ONU.

Corea del Norte está sometida a tres tipos de sanciones económicas adoptadas por la ONU en 2017, para obligarla a cesar sus programas de armamento nuclear y balístico. Estas medidas conciernen principalmente las limitaciones de importaciones de petróleo y las prohibiciones relacionadas con las exportaciones norcoreanas de carbón, pesca o textil.

