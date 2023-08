En un 28 de agosto, pero de 1963, Martin Luther King pronuncia su discurso “I have a dream” frente al Monumento de Lincoln en Washington.

OTRAS EFEMÉRIDES

1534.- La ciudad de Santiago de Quito es trasladada con el nombre de San Francisco de Quito a su nuevo emplazamiento sobre las ruinas indígenas.

1565.- Desembarco del militar español Pedro Menéndez de Avilés en Florida, que tras destruir establecimientos hugonotes franceses, funda la ciudad de San Agustín, uno de los asentamientos europeo más antiguos en Norteamérica.

1897.- Tropas cubanas conquistan la Plaza Fuerte de Vitoria de las Tunas durante la Guerra de Independencia de Cuba.

1913.- Se inaugura en La Haya (Países Bajos) el Palacio de La Paz, construido con aportaciones de todos los países del mundo.

1966.- El Gobierno militar argentino suspende el derecho de huelga.

1968.- La policía mexicana desaloja con carros blindados a unas 300.000 personas que se manifestaban contra el Gobierno en la plaza del Zócalo.

.- El embajador de EE.UU. en Guatemala, John Gordon Mein, es asesinado cuando un grupo guerrillero intentaba secuestrarlo.

1973.- Un terremoto provoca en México unos 700 muertos.

1988.- Setentas personas muertas y 500 heridas al chocar tres aviones durante la exhibición aérea Flugtag ‘88 en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania del Oeste).

1989.- Histórico encuentro del Jefe del Estado de Zambia, Kenneth Kaunda, un duro crítico del “apartheid”, y el presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, en Livingstone, en el Congreso Nacional Africano.

1990.- Kuwait se convierte en la 19 provincia iraquí.

1993.- Una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de sólo 1,4 km de diámetro.

2005.- El alcalde de Nueva Orleáns, Ray Nagin, ordena evacuar la ciudad a causa del huracán “Katrina”.

2006.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, destituye a altos cargos de la petrolera estatal YPFB por infringir el decreto de nacionalización del sector.

2009.- El FMI inyecta 250.000 millones de dólares a los bancos centrales de todo el mundo.

.- La autopsia al cuerpo de Michael Jackson confirma que su muerte fue un “homicidio involuntario” por intoxicación aguda del anestésico “Propofol” y otros calmantes.

2010.- La Justicia de EE.UU. da luz verde a la fusión de United Airlines y Continental Airlines y se crea la firma aérea más grande del mundo.

.- Mexicana de Aviación suspende sus vuelos “indefinidamente” por graves problemas financieros.

2012.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirma que negocia con las FARC la paz en el país sin una tregua previa.

2014.- Ucrania exige ante el Consejo de Seguridad de la ONU la retirada de las tropas rusas de su territorio.

2015.- Dimite el fundador y consejero delegado de la red social de pareja “Ashley Madison” por filtrar datos de clientes.

2021.- “As Far As I Can Walk” (Stefan Arsenijevic), Globo de Cristal al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

.- El exparamilitar colombiano Édgar Ariel Trujillo Córdoba, uno de los autores de la masacre de El Salado, se fuga de prisión tras haber sido llevado a una clínica por una supuesta apendicitis.

NACIMIENTOS

1749.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1897.- Charles Boyer, actor francés de cine.

1918.- Alejandro Lanusse, militar y expresidente argentino.

1919.- Godfrey N. Hounsfield, científico británico, inventor del escáner y Nobel de Medicina.

1921.- Fernando Fernán Gómez, actor hispano-argentino, director de cine y teatro.

1942.- José Eduardo Dos Santos, expresidente de Angola.

DEFUNCIONES

1784.- Fray Junípero Serra, apóstol y fundador de misiones españolas en alta California.

1943.- Boris III, rey de Bulgaria.

1950.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1984.- Mohamed Naguib, militar y primer presidente de Egipto.

1987.- John Huston, director de cine estadounidense.

1999.- Hélder Cámara, sacerdote brasileño, pionero Teología de la Liberación.

2006.- Melvin Schwartz, físico estadounidense y premio Nobel 1988.

2011.- Tony López, escultor cubano.

2016.- Juan Gabriel, cantante mexicano.

TAMBIÉN VER: China toma represalias contra Japón por el vertimiento en el océno de las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima

2017.- Mireille Darc, actriz francesa.

2020.- Chadwick Aaron Boseman, actor, guionista y dramaturgo estadounidense.

.- Manuel “El Loco” Valdés, actor y comediante mexicano.