El príncipe Harry asistió al Tribunal Superior de Londres para declarar en el juicio contra el Mirror Group Newspapers acusado de supuestamente usar prácticas indebidas como la interceptación ilegal de teléfonos. En esta aparición no dudo en mencionar que muchas de las informaciones de los tabloides, en general, le han causado un impactante daño a lo largo de su vida.

“Más de miles, tal vez millones de artículos han sido escritos sobre mí desde que tenía 11 años”, dijo el príncipe Harry durante su presentación. “Cada uno de estos artículos me causó sufrimiento”, dijo según el reporte de AFP.

Según CNN, el príncipe tuvo un interrogatorio en su condición de testigo en la que identificó 50 artículos sensacionalistas que dice le causaron angustia, 33 de los cuales son el tema del caso.

“Algunos editores y periodistas tienen las manos manchadas de sangre” El príncipe Harry en el Tribunal Superior de Londres.

El príncipe Harry descartó que se tratara de un artículo en particular. Indicó que “todos los artículos tuvieron un papel importante, un papel destructivo en mi crecimiento”. Agregó que todos estos periódicos siempre se encontraban en los palacios, causándole gran angustia y fastidio. También indicó que estas publicaciones influenciaban en la relación que tenía con sus compañeros en la escuela.

“Otras personas, amigos, compañeros de escuela leían los artículos y su comportamiento cambiaba”, dijo el príncipe.

Harry reiteró que muchas de las informaciones difundidas por los tabloides dañaron sus relaciones personales, generando una gran desconfianza hacia las personas que eran mencionadas en los textos publicados.

“Diría que las acciones (de estos medios) afectaron todas las áreas de mi vida, generando muchísima paranoia en mis relaciones pues desconfiaba de todo el mundo cuyo nombre figurara en el artículo, fueran (el ex empleado de caballerizas de la Casa Real) Mark Dyer o su hermano, por ejemplo”, dijo Harry, según EFE.

El duque de Sussex sostuvo que “algunos editores y periodistas tienen las manos manchadas de sangre”, indicando que varias de las publicaciones le causaron un profundo sufrimiento.

El príncipe dijo que durante sus años de crecimiento sentía que no podía confiar en nadie y explicó que esto generó en él una “sensación horrible” la cual es dolorosa cuando una persona es tan joven.

VIDEO RECOMENDADO Príncipe Enrique contra un diario sensacionalista.

Harry sobre su madre la princesa Diana

El duque de Sussex indicó que siempre escuchó que la gente se refería a su madre, la princesa Diana, como "paranoica". "No lo era, tenía miedo de lo que le estaba ocurriendo y ahora yo sé que me pasaba lo mismo", explicó.

Agregó que se sintió "físicamente enfermo" tras haber averiguado que se efectuaron más de 8 pagos a investigadores privados para que indaguen sobre la vida de su madre, según reportó EFE.

Según detalla AFP, en el inicio del proceso en mayo, el Mirror Group Newspapers reconoció “algunos indicios” de recopilación ilícita de información sobre Harry en una única ocasión. Por tal motivo, pidió disculpas y aseguró que “esa conducta no se repetirá”.

El abogado de MGN, Andrew Green, negó la interceptación de mensajes de buzones de voz y indicó que algunas demandas fueron presentadas demasiado tarde, incluso décadas después.

Como se recuerda, el príncipe Harry compareció en marzo en un tribunal de Londres, en una demanda presentada por varios famosos contra contra la Associated Newspapers Ltd, grupo editor del diario Daily Mail. En esta ocasión no declaró, pero sí presentó sus argumentos por escrito.

El príncipe y su esposa Meghan Markle afirmaron, hace unas semanas, haber sido protagonistas de una persecución “casi catastrófica” de paparazzis que iban en carros en Nueva York. Esta situación hizo recordar de inmediato al accidente que ocasionó la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando en 1997 era perseguida por fotógrafos en París.

Según CNN, una fuente policial indicó que en aquella ocasión hubo un grupo de paparazzis siguiendo al príncipe y su esposa en automóviles, motocicletas y hasta scooters.

The Sun en una edición del 2005 con un titular que dice "Harry the nazi". Foto: archivo AFP/JIM WATSON / JIM WATSON

El príncipe Enrique también habla de su relación con los tabloides en su autobiografía titulada “Spare”, cuyo nombre fue traducido al español como “En la sombra”. En estas páginas recuerda varios publicaciones controvertidas como la vez que usó un disfraz nazi en una fiesta en 2005. En aquella ocasión la fotografía apareció en la portada del periódico The Sun con un titular que decía: Harry the nazi.

“Lo siento mucho si he causado alguna ofensa o vergüenza a alguien. Fue una mala elección de disfraz y me disculpo”, afirmó el príncipe en un comunicado difundido entonces por Clarence House.