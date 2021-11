Conforme a los criterios de Saber más

En menos de 10 días, el Perú ha recibido la visita de dos altos funcionarios del Gobierno Español. El paso por Lima de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez -quien se reunió la semana pasada con los ministros de Comercio Exterior, Economía, Energía y Vivienda- estuvo seguida de la llegada al país del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández-Trigo.

El diplomático de carrera se reunió con el canciller Oscar Maúrtua y otros altos funcionarios peruanos. Entre los temas tratados destacan los de cooperación bilateral y la futura visita del presidente Pedro Castillo a España.

El Comercio conversó con Fernández-Trigo sobre los puntos clave que dejó su paso por el país y de la actualidad de América Latina.

- ¿Cómo calificaría las relaciones que mantienen nuestros países actualmente?

Creo que son excelentes. El presidente Castillo tomó posesión a finales de julio, su majestad el rey asistió y se estableció desde un primer momento una relación cordial. Luego, como consecuencia, hemos querido hacer una serie de visitas. La secretaría de Estado y Comercio ha visitado el Perú hace unas semanas, yo mismo estoy aquí para una visita importante, porque aunque breve hemos mantenido consultas periódicas con la Cancillería en las que revisamos el estado de nuestras relaciones, tratamos aquellos temas que están pendientes de acuerdo o aclaración en muchos casos y, bueno, es una oportunidad de revisar desde cuestiones consulares hasta las económicas. Así que ha sido una ocasión muy provechosa de hacer un repaso a la relación que es muy intensa en materia de cooperación, inversiones, comercio, cuestiones consulares, convenios pendientes de ratificación.

- ¿Cuáles son los objetivos conjuntos más urgentes para el Perú y España?

Tenemos un interés muy especial en las inversiones españolas en el país que superan los 5 mil millones de euros (más de 23 mil millones de soles). Hablamos de más de 500 empresas presentes en el Perú. Queremos incrementar, si es posible, esa presencia. Queremos que nuestro comercio se intensifique, aunque somos el tercer socio comercial del Perú. Tenemos pendiente la firma de un nuevo marco de asociación para nuestra cooperación que siempre ha sido muy intensa. Hablamos de unos 90 millones de euros (alrededor de 415 millones de soles) para periodos de cuatro años, que es una de las cooperaciones más importantes que mantiene España con países de América Latina.

Por otra parte, queremos concretar posibles fechas para la visita del presidente Castillo a España. Su majestad (el rey Felipe VI) lo invitó y él aceptó, ahora estamos pendientes de determinar las fechas. Además, tenemos una cita importantísima en el 2022 con el Congreso de la Lengua que se celebrará en Arequipa y contará con la asistencia de sus majestades los reyes.

El presidente Castillo sostuvo una reunión con el rey de España, Felipe VI, luego de que el monarca asistiera a la juramentación del mandatario en julio de este año. (Foto: Casa Real de España / Archivo)

- Hemos tenido un año electoral bastante turbulento que ha sacudido el plano comercial. ¿Esta visita es, además, una garantía de que hay buenas proyecciones para las inversiones españolas en el nuestro país?

Nosotros mantenemos relaciones que van más allá de los gobiernos, se trata de trabajar con el país. Pero estamos encantados de estrechar relaciones con el gobierno del presidente Castillo. Es importante conocer a los nuevos actores y por eso también son importantes las visitas. Para nosotros el clima de negocios en el país es satisfactorio, evidentemente queremos insistir en la importancia de la seguridad jurídica para que esas inversiones se incrementen. Queremos también tratar cuestiones importantes como la celebración de un convenio para evitar la doble imposición, creemos que podemos sacarlo adelante para facilitar la presencia de más inversores.

Por otra parte, creemos que este es un país muy prometedor, las cifras y las magnitudes económicas que se barajan son optimistas. Es cierto que han sufrido un choque enorme con la pandemia, no solo en la cantidad de personas que han fallecido, sino por la caída de la actividad económica que parece será compensada con un crecimiento importante en el 2021. Se habla incluso de un 10% de rebote. Lo cual nos lleva a pensar que el país se puede recuperar con cierta facilidad y puede seguir ofreciendo un ejemplo al mundo y Latinoamérica.

- Hace una semana, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, le dijo a El Comercio que estaba preocupado por la situación de la democracia en la región. ¿Usted también lo está?

A la democracia siempre hay que vigilarla y cuidarla. Hay que tratar de que mejore su calidad. Evidentemente podemos encontrarnos con situaciones complicadas. No quiero apuntar a nadie, pero es cierto que vivimos tiempos en los cuales se cuestiona la separación de poderes, se buscan soluciones fáciles, el populismo hace sus estragos y por lo tanto creo que nos debemos mantener vigilantes. Quizá podamos decir que sí, que en algunos lugares las cosas no van todo lo bien que deberían. Por la proximidad de tiempo podría referirme a Nicaragua, que celebraron el domingo unas elecciones sin ninguna garantía democrática, con la oposición encarcelada. Por lo tanto, es importante que nos mostremos muy firmes ante este tipo de eventos. Pero bueno, creo que hay que reconocer que es un trabajo de todos. Lo importante es que las opciones electorales sigan vigentes y la calidad de la democracia la vayamos mejorando entre todos.

- Justamente Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, se refirió a la UE como “hermanos de Hitler”. Dijo también que en España estamos viendo a los descendientes de Franco. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios?

No voy a entrar en liza con el presidente nicaragüense.

- No deja de ser condenable, ¿no?

Yo creo que en fin. Los hechos son los que son. Y cada uno que justifique lo que le parece, pero nosotros no queremos entrar en un intercambio de descalificaciones.

Ortega dijo que los países europeos que no reconocieron los comicios del domingo en su país son "primos de Hitler" y que en España aún impera el franquismo. (Foto: Jorge Torres / EFE)

- Primero fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y luego Nicolás Maduro, de Venezuela, quienes pidieron que España se disculpe por la colonización de América. ¿Cómo se aborda eso desde su cargo?

Nosotros, en realidad, creemos que el pasado no se puede cambiar y establecer debates sobre eso parece algo estéril. El pasado lo examinan los historiadores y, por cierto, lo hacen con objetividad, señalando las luces y las sombras. Somos capaces de entender que no se ha hecho todo bien, de la misma manera que no se ha hecho todo mal. A partir de ahí, lo que queremos es hablar de futuro, de las relaciones de nuestros pueblos de cara al futuro, que es lo que podemos cambiar.

- ¿No complica el diálogo tener a una contraparte que traiga al debate temas así?

Nuestros interlocutores son los pueblos, no son los gobernantes. A lo que aspiramos es a que nuestra relación perdure en el tiempo. Preferimos no responder, creemos que estos debates deben tener lugar en el mundo de la historiografía. Para nosotros lo importante es seguir adelante, además sabemos que hay mucha gente que aprecia la actividad de España. Creo que no estoy fanfarroneando al decir que España ha donado más de 15 millones de vacunas a América Latina. Eso es lo que creo que debe contar, la predisposición a trabajar en estrecha cooperación con Latinoamérica.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido en repetidas ocasiones durante los últimos dos años que España se disculpe con América por la conquista. (Foto: Alejandro Cegarra / Bloomberg)

- La pandemia ha llevado a que la cooperación entre países sea básicamente sanitaria, ¿a eso apunta el futuro?

A veces resulta un tanto obsceno hablar de cifras, pero hemos hecho una donación de más de 172 mil vacunas al Perú y próximamente se entregarán otras 336 mil. Estamos abiertos a más donaciones, a cesiones si tiene interés el Gobierno Peruano. Hicimos una donación de más de 2 millones de euros en material sanitario cuando acá sufrían la pandemia de forma especialmente hiriente. Y ahí es donde queremos trabajar nosotros. La cooperación ha tenido esa vertiente sanitaria o médica, pero tenemos proyectos importantísimos en agua y saneamiento, en rehabilitación de patrimonio y estamos pendientes de elaborar un nuevo marco de asociación país, que es un proyecto multianual en los que aparecen las distintas acciones en las que queremos ayudar y el país quiere que lo ayuden.

Conforme a los criterios de Saber más