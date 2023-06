El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que resulta “fundamental” la repatriación de todos aquellos yihadistas extranjeros del Estado Islámico que se encuentran tanto en los centros de detención como en los campos de desplazados en Siria e Irak. “Existe el riesgo de que retomen las armas”, aseguró.

Estas afirmaciones fueron realizadas el jueves en Riad, en la sesión inaugural de la reunión ministerial de la Coalición Mundial para Derrotar al Estado Islámico. “Si no se repatria a los combatientes terroristas extranjeros se corre el riesgo de que vuelvan a tomar las armas e intenten restaurar el llamado califato del Estado Islámico, aterrorizar a las comunidades que estamos trabajando para estabilizar y reconstruir, y amenazar potencialmente a nuestras patrias”, señaló Antony Blinken, según EFE.

Al respecto, Faisal bin Farhan, ministro saudita de Relaciones Exteriores afirmó que resulta “absolutamente inaceptable” que algunos países ricos no repatrien a sus nacionales.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, da una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita después de una reunión ministerial de la Coalición Global para Derrotar al Estado Islámico en Riyadh el 8 de junio de 2023. (Foto de AHMED YOSRI / AFP) / AHMED YOSRI

“Estos países deben mostrarse a la altura, deben asumir sus responsabilidades”, dijo el ministro saudita en la reunión de la Coalición, detalló AFP.

Antony Blinken consideró que la repatriación es una medida esencial porque reduciría la población en campos de desplazados y en los centros de detención.

“Imagínese repatriar a cien combatientes del EI de origen francés, completamente fanatizados, a Francia. Podrían hacer atentados, reconstruir cédulas del Estado Islámico en el mismo París, matar a gente”. Roberto Heimovits, analista internacional

“La repatriación es fundamental para reducir la población tanto de los campos de desplazados, como el de al Hol, así como de los centros de detención que albergan a casi 10.000 combatientes del Estado Islámico, 2.000 de los cuales proceden de países distintos de Siria e Irak”, aseguró Blinken.

El secretario de Estado de Estados Unidos indicó que el año pasado se repatriaron a más ciudadanos extranjeros desde el noreste de Siria que en los dos años anteriores juntos, según reportó EFE. “En lo que va del 2023, 14 países han repatriado a más de 2.000 de sus nacionales, entre ellos cientos de niños que ahora pueden tener una nueva oportunidad en la vida”.





Fechas clave del Estado Islámico en Siria e Irak hasta 2019. Fuente: AFP

Al respecto, el analista internacional Roberto Heimovits dijo a El Comercio que la propuesta de repatriaciones de Blinken podría resultar siendo peligrosa.

“Es un peligro la presencia de estos miles de prisioneros del Estados Islámico detenidos en las mencionadas cárceles, pero también sería un peligro repatriarlos a sus países de origen”, mencionó el analista.

“Imagínese repatriar a cien combatientes del EI de origen francés, completamente fanatizados, a Francia. Podrían hacer atentados, reconstruir cédulas del Estado Islámico en el mismo París, matar a gente”, explicó Roberto Heimovits.

El analista indicó que se trata de un problema cuya solución no es sencilla y que no se trata de repatriar sin considerar el nivel de peligrosidad del prisionero. “Quizá la única solución es dividir a los prisioneros en aquellos de “la periferia”, por así decirlo, que son gente menos ideologizada y menos peligrosa. Quizá repatriarlos a ellos, pero no sería una solución repatriar al núcleo duro de la organización”, explicó.

“Siendo realista, la única solución que queda es mantenerlos prisioneros donde están y que Estados Unidos y los países de la OTAN inviertan más recursos en ayudar a tenerlos ahí”, indicó.

Repatriaciones en el 2023 En lo que va de este año, 14 países han repatriado a más de 2.000 de sus nacionales

Cientos de niños se encuentran entre los repatriados de este año.

Sobre las cifras mencionadas por Blinken (“10 mil combatientes en centros de detención, de los cuales 2 mil proceden de países distintos de Siria e Irak”), Roberto Heimovits dijo que se estaría hablando de 8 mil combatientes en centros de detención que no son extranjeros, es decir, una amplia mayoría.

El analista mencionó que por el momento el Estado Islámico se encuentra “muy golpeado”, pero eso no significa que en el futuro no pueda reconstituirse.

“Podría ser peor si la repatriación lleva a que se hagan cédulas, a que resurja el Estado Islámico en países como Francia, Inglaterra, Alemania”, señaló.

La muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al Baghdadi en 2019. Fuente: AFP