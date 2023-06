PUNTO DE VISTA

“Lo primero que se pierde es la legitimidad”

NÉSTOR J. RESTREPO

Doctor en Política, Comunicación y Cultura y catedrático de la Universidad EAFIT

Este escándalo es muy duro para Gustavo Petro porque lo primero que se pierde es la legitimidad. Y esto es duro para un gobierno nuevo que necesita tener aceptación de los ciudadanos. Un gobierno de izquierda como el de Petro no tiene tantos apoyos políticos, ni de las élites, lo que tenía era apoyo de las bases, entonces por eso esto lo golpea muy fuerte porque pierde apoyo de las bases.

En el Congreso las reformas se encontraban estancadas porque estaban en plena negociación, entonces yo no sé qué tanto puede afectar eso. El impacto ante la opinión pública sí es evidente. El Consejo Electoral acaba de decir que investigará la campaña del presidente y, sobre todo, a los integrantes de la campaña.

Hay que aclarar algo. En Colombia cada cuatro años sucede lo mismo con todas las campañas, por eso no creo que vaya a pasar mucho, simplemente vamos a tener a un presidente que se va a centrar en defenderse, obviando y dejando a un lado lo que tenía que hacer, que era hacer reformas o hacer políticas públicas. Los que nos afectamos, como siempre, somos los ciudadanos.

Toda esta crisis demuestra que el presidente cometió un gran error. No ha sabido manejar a su círculo cercano. La comunicación ha sido desastrosa y, sobre todo, Petro no ha sido capaz de liderar a los otros, a todas esas personas que estaban ávidas de poder. Aquí hay un problema de poderes, literalmente. De hecho, el escándalo surge por presiones del exembajador Benedetti por venir a Colombia a ser un superministro y cuando el gobierno no lo acepta empiezan las presiones y termina todo en una implosión interna. Yo creo que el liderazgo de Petro ha sido de oídos sordos al interior. Se nota que ha gobernado muy solo y no ha sido capaz de delegar muchos poderes y al final todo le explotó.

Yo creo que él va a tener que hacer un alto en el camino, va a tener que hacer nuevas negociaciones. Le va a tocar negociar con opositores para que, literalmente, no lo sigan molestando sobre estas investigaciones. En Colombia no creo que esto escale a más, sería la primera vez, por así decirlo, que destituyan el presidente. Eso en Colombia es muy difícil. Más bien lo que va a haber es un transacción con las élites y con la oposición. Muchas de esas mismas reformas que Petro quería sacar ya no van a salir como él quería y varias ni siquiera las va a poder presentar.